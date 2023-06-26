Жители Нижневартовска высмеяли «аллею пепельниц», появившаяся между двумя школами

Фото: соцсети

Вот уже несколько дней жители Нижневартовска обсуждают необычную аллею, появившуюся в городе. Дело в том, что вся она напрочь утыкана громоздкими пепельницами, возвышающимися над лавочками, и это между двумя школами.

Сотворило сие чудо городское управление по дорожному хозяйству, а в народе его прозвали «аллеей пепельниц».

- Вот так решили вопрос с мусорками между школами №40 и №29. Сидишь такой, отдыхаешь на скамеечке, а над головой пепельница, - возмущается один из горожан.

На многочисленных фото, опубликованных в соцсетях, данное пространство и в правду выглядит немного комично, да и создается впечатление, будто курение - главное занятие среди вартовчан, включая школьников.

- Опустите хотя бы пониже, правда же над лицом висят. Предлагаете сидеть и нюхать это? - вопрошает Владимир Дейниченко.

А по мнению Лейсан Абдуллиной, гораздо правильней было бы установить в этой местности уличное освещение, толку от которого куда больше.

Поддержала мнение большинства и еще одна горожанка Тата Ефимова.

- И так превратили нефтяной город в нищее посмешище. Теперь еще это! Где же дно? - негодует югорачнка.

В итоге, после шквала недовольств, городские власти пообещали заменить урны на более нейтральные до конца текущей недели.

- До конца недели сотрудники управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска заменят урны на другие, - прокомментировали в мэрии.

Не известно по каким причинам, но работы были выполнены значительно раньше срока. Уже сегодняшним утром горожане начали публиковать в соцсетях фото со стандартными мусорками, не вызвавшими ни у кого нареканий.

Фото: Татьяна Петрова

Кстати, ранее городское управление по дорожному хозяйству уже отличалось не в лучшую сторону. Речь идет о скандальном ледовом городке, ославившем Нижневартовск на всю страну, особенно россиянам запомнились «снегурка-трансгендер» и «заяц с бодуна».

После этого руководителю ведомства Александру Прилепину, в обязанности которого и входил контроль за его строительством, пришлось покинут свой пост, а подрядчика, изваявшего «шедевры», оштрафовали на сто тысяч рублей и заставили все переделывать.