Жители Сургута вновь заметили подозрительные пятна на реке Сайма, куда ранее слили сотни литров топлива

Фото: соцсети

Жители Сургута не на шутку обеспокоены подозрительными пятнами, вновь появившимися на реке Сайма.

Началось обсуждение этой истории с поста, опубликованного в паблике «ЧП Сургут». Помимо текста о том, что кто-то вновь слил в реку отходы, он содержал несколько фото, на которых все было видно невооруженным глазом.

Фото: соцсети

Как отмечают горожане, подобные пятна встречаются на воде уже первый год. И чтобы хоть как-то исправить ситуацию, люди пишет о ней в соцсетях, сообщают в надзорные органы, однако откуда появляются пятна и кто в этом виновен, так и остается загадкой.

- В ужасном состоянии. Откуда это сливается? - возмущается Алена Ерохова.

- Болото, а не река, - говорит Андрей Дружков.

- А когда эта помойка была чистой? - вопрошает Виталий Викторович.

Вот и в это раз местные власти сделали вид, что ничего не произошло, а значит и не предприняли мер.

- Мы перенаправили информацию в спасательный центр. После этого специалисты провели выездное обследование. По его результатам масляных пятен обнаружено не было, - прокомментировали инцидент в городской администрации.

Напоминаем, что самый масштабный случай загрязнения реки был в 2020 году, тогда за один лишь меся в Сайму слили сотни литров топлива. После этого происшествие взяла под контроль городская прокуратура, а действующий на тот момент глава Сургута Вадим Шувалов назвал происходящее экологическим терроризмом и подчеркнул, что у того, кто это совершает, нет ни страха, ни совести.

К сведению сургутян:

В подобных ситуациях следует незамедлительно звонить в Единую диспетчерскую службу по номеру 112. Специалисты оперативно отреагируют на вызов и прибудут на место для прояснения ситуации.