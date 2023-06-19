В Нижневартовске строители торгового центра сливают цемент в рощу и обдирают деревья

Фото: соцсети

Жители Нижневартовска не на шутку возмущены варварским отношение рабочих, занятых на строительстве нового торгового центра, к местной природе. Дело в том, что неподалеку от площадки есть небольшая рощица, и именно туда рабочие повадились сливать бетон. Кроме того, они обдирают кору на деревьях для розжига мангалов.

- В Нижневартовске строят новый торговый центр, а бетон сливают в рощу. Кроме того, рабочие ободрали кору на деревьях для розжига мангалов, - жалуется в соцсетях один из жителей.

В качестве доказательств автор прикрепил фото, на которых видны несколько ободранных деревьев, цемент, застывший на земле, и сама стройка.

Фото: соцсети

Чтобы не допустить скандала, городские власти поспешили успокоить людей и рассказали, что уже переговорили с ответственными лицами относительно данной ситуации.

- Наши коллеги из управления муниципального контроля провели с правообладателем земельного участка и застройщиком профилактическую беседу о соблюдении требований правил благоустройства. Если факт причастности работников стройки подтвердится, будут применены меры дисциплинарного воздействия, - прокомментировали в администрации.

Кстати, ни сами власти, ни автор поста не указали, о каком именно участке идет речь. Однако известно, сейчас в городе ведется строительство ТЦ «Таежный», объект возводят на одноименной улице.