Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Прославленный югорский биатлонист Дмитрий Иванов подвергся нападению змеи. Рептилия цапнула спортсмена за ногу во время велотренировки.

Представитель мужской сборной Югры по биатлону сообщил, что пока не ясно, к какому виду относилась змея, но состояние спортсмена оценивается как оптимальное.

- Во время велотренировки Диму укусила змея. Пока выясняется, был ли это уж или гадюка. На данный момент его состояние оптимальное, - прокомментировал представитель.

Фото: мужская сборная Югры по биатлону

Поклонники Дмитрия и товарищи по команде желают ему крепкого здоровья и искренне верят, что вся эта ситуация разрешится наилучшим образом.

Справка КП:

Российский биатлонист Дмитрий Иванов родился 26 декабря 1994 года в Нягани. Он является мастером спорта, чемпионом зимней Универсиады 2019 года, серебряным призером зимней Универсиады 2017 и 2019 годов, а также призером других чемпионатов России.