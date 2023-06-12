В Нижневартовске мужчина напугал жителей дома на Мира, 62 попытками вскрыть двери в их квартиры

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Фото: Татьяна Коркина

Жители Нижневартовска обеспокоены поведением мужчины, попавшим на камеры видеонаблюдения в подъезде дома на улице Мира, 62. На видеозаписи хорошо просматривается, как незнакомец подходит ко всем дверям на лестничной клетке, с силой дергает и пытается их открыть.

— Мужчина ходит по подъездам и пытается попасть внутрь квартир. Данная запись - подъезд дома по улице Мира 62. Полицию вызвали, полиция проводит розыск данного человека! Просим сделать репост и оповестить близких и детей, а также не оставлять открытыми входные двери в квартиру, — пишут пользователи социальных сетей в Telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Жители просят подписчиков распространить запись, а также быть внимательными и не оставлять открытыми двери в квартиру. Они также уточнили, что написали заявление в полицию.

— Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливается личность мужчины на видеозаписи, — сообщили журналисту «КП» в пресс-службе МВД России по ХМАО-Югре.

В комментариях жильцы дома на Мира, 62 заявляют, что неоднократно в их подъезд заходят странные личности. Пользователи порекомендовали им обратиться в управляющую компанию для замены магнита на домофоне.