День России в Югре 2023: программа мероприятий на 12 июня, площадки, кто будет выступать

Фото: архив администрации Ханты-Мансийска

День России - государственный праздник, который каждый год официально отмечается в одну и ту же дату - 12 июня. В это день отмечается праздник национального единения народа, символ общей ответственности за настоящее и будущее государства. Праздник закона, справедливости, свободы и доброго согласия. В День России проходят праздничные мероприятия во всех уголках страны и Югра не станет исключением.

В городах Югры подготовили насыщенную программу для жителей и гостей региона. В этот день пройдет много мероприятий, в том числе выступления звезд. А в некоторых муниципалитетах праздник совпадает и с другими яркими событиями - Днем города, фестивалями «Российская студенческая весна», «Самотлорские ночи». Публикуем программу мероприятий на День России в Югре 12 июня 2023.

Ханты-Мансийск

Двенадцатого июня для жителей окружной столицы организован тройной праздник. В этот день отметят: День России, День города и Российскую студенческую весну. В окружной столице жители и гости смогут посетить множество концертов, которые будут проводится до 16 июня, а отмечать город начнет уже в выходные: 10-11 июня пройдут показы фильмов, спектаклей, мастер-классы и спортивные активности. Горожан ждут в парке имени Б. Лосева, Доме-музее В. Игошева и мастерской Г. Райшева.

12 июня в 9:00 утра стартует забег для детей, новичков и опытных атлетов «ZабегХМА — сила России». Его проведут в Долине ручьев. Праздник для детей устроят в 11:00 в парке Лосева, а в Музее геологии, нефти и газа в 11:30 подготовили для посетителей квест «Загадки великой страны». Киноманов ждут в летнем кинозале «Югорский кинопрокат» в 15:00. С 17:00 на территории мкр «Иртыш -2» будут работать интерактивные спортивные, игровые и творческие площадки. В парке им. Лосева пройдет фестиваль национальных ремесел, будут организованы творческие мастер-классы и флешмобы. В культурно-досуговых организациях Ханты-Мансийска на праздничные выходные организованы выставки местных мастеров и выставки детского рисунка

В 18:00 в Центре зимних видов спорта им. Филиппенко начнется концерт, посвященный Дню России, а в 19:00 выступит популярная российская певица Полина Гагарина и привезет в Ханты-Мансийск собственное шоу.

В последующие дни в рамках Студвесны выступят Mary Gu, пройдет фестиваль уличного кино, шоу «Битва каверов», концерт команд Высшей лиги КВН. В начале фестиваля гостем «Студвесны» станет известный российский рэп-исполнитель L'One, а на закрытии Всероссийского фестиваля выступит Ваня Дмитриенко, известный как исполнитель хита «Венера-Юпитер».

Сургут

В Сургуте 12 июня пройдет День России и День города. Для горожан подготовлена яркая праздничная программа, в которую включили больше 20 мероприятий. Они, также как и в Ханты-Мансийске, стартуют уже с 10-11 июня. Жителей ждет познавательный квест «Тут Сургут», посвящённом истории города, его знаковым местам и достопримечательностям. А Сургутский краеведческий музей приглашает на акцию «Музейный квартал». 11 июня на аэродроме «Боровая» пройдет открытый чемпионат по парашютному спорту, а в Городском культурном центре состоится концерт, посвященный Дню города.

Главные события 12 июня развернутся на Центральной площади города. С 12:00 начнут работать игровые площадки для детей, спортивные и развлекательные локации, выступления творческих коллективов городских учреждений культуры. Весь день будет открыта торговая ярмарка.

Фото: администрация Сургута

В 10:00 в Городском парке культуры и отдыха стартует марафон «Дети рулят». Дети будут соревноваться друг с другом на велосипедах, самокатах, беговелах. В 12:00 в парке пройдет концертная программа «Город на Оби». С 12:00 до 15:00 в МАУ «Городской парк» можно посетить игровую программу «Чудеса из Короба». С 14:00 до 18:00 на площадке у галереи современного искусства «Стерх» организуют арт-фестиваль «Рыбное место», который объединит музыку, живопись и современное искусство. Там же состоятся игровые программы для детей и взрослых, тематические мастер-классы по созданию разнообразных рыб, будут работать арт-площадки и фотозоны.

В 19:00 сургутян ожидает

выступление заслуженного артиста России Александра Маршала. Концерт пройдет на Центральной площади города. Александр Маршал представит программу, в которую войдут лучшие песни о мужестве российских солдат, важных ценностях и силе духа народа.

Нижневартовск

12 июня в Нижневартовске проведут больше 80 мероприятий. Празднования Дня России в этом году по срокам совпадет с фестивалем искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», который пройдет с 9 по 12 июня в Нижневартовске. В День России вартовчане посмотрят концерт на площади Нефтяников и выйдут на праздничное шествие с триколором по проспекту Победы, а часть событий развернется на набережной. В том числе там организуют выставку «Город мастеров», мастер-классы и различные площадки. С 9 по 11 июня на стадионе «Центральный» состоится церемония открытия фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи-2023» и начнется интерактивная музыкальная программа. На площади Нефтяников пройдет национальный праздник «Сабантуй», а на стоянке около «Жемчужины Сибири» турнир по силовым видам спорта. Кроме того, в выходные дни горожане и гости смогут посетить праздник «Славянские узоры», концерт группы «Джанго», интерактивные площадки и многое другое.

Фото: администрация Нижневартовска

12 июня с 13:00 - 15:00 на площади Нефтяников пройдет городской праздник День России. С 13:30 начнется праздничное шествие, посвященное Дню России, а на Набережная Оби начнется фестиваль национальных культур «Праздник Дружбы народов», который продлится до 22:00. С 20:00 часов на Набережной начнется торжественная церемония закрытия фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». В 21:00 начнется выступление Евы Польна.

Мегион

Местом проведения праздника 12 июня в Мегионе станет городская площадь. В 10:00 состоится церемония поднятия флага Российской Федерации, а в 11:00 начнется интерактивная программа: эстафета «Гонка ГТО» среди дворовых команд и детская игровая программа. В 12:00 в торжественной обстановке 14-летним жителям города вручат паспорта Российской Федерации, а по окончании официальной части творческие коллективы города выступят перед горожанами с концертными номерами. Кроме того, на площади состоится флешмоб «Мы молодежь Мегиона».

В 14:00 во Дворце искусств пройдет городской фестиваль национальной частушки «Таёжная, задорная…». Мероприятия в рамках празднования Дня России стартовали в Мегионе еще с 6 июня. В учреждениях культуры, образования и молодежи проводятся тематические экскурсии, выставки, конкурсы и игровые программы.

Нефтеюганск

В День России в Нефтеюганске также подготовлены праздничные мероприятия. В 10:00 часов свою работу начнут предприятия торговли и питания. В 14:00 у СК «Сибиряк» с концертной программой выступит духовой оркестр и оркестр русских народных инструментов «Самоцвет Сибири». В 15:00 на площади «Юбилейная» начнутся народные гуляния. Горожан ждет выставка художественного творчества и декоративно-прикладного искусства, мастер-классы

«Литературные гонки», игровые, театрализованные программы, показ интерактивного спектакля, спортивные состязания «Тебе, Россия, достиженья!».

С мероприятиями в других городах Югры можно ознакомиться на официальных сайтах администраций.