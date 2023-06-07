На даче в Сургутском районе подростки отравились алкоголем и лекарствами после празднования дня рождения

Подростки из ХМАО попали в реанимацию после бурного празднования дня рождения Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе подростки отравились после смешивания алкоголя с лекарствами. В произошедшем разбираются следователи и прокуратура.

- Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО – Югре проводится процессуальная проверка по факту госпитализации несовершеннолетних с признаками отравления - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Все произошло еще 2 июня 2023 года, но известно об этом стало сегодня после сообщения прокуратуры. Пятеро подростков в возрасте 15 и 16 лет, находилась на даче в кооперативе СПК «Победит 1» в Сургутском районе. Молодые люди отмечали день рождения одного из подростков, пили алкоголь вместе с аптечными таблетками. Одного из ребят в бессознательном состоянии нашла соседка и вызвала скорую помощь. Парней увезли в больницу, один из них до сих пор продолжает лечение в больнице.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Также отдельно работают с теми кто продал несовершеннолетним лекарства и алкоголь несовершеннолетним. Их действиям дадут правовую оценку. Родителей и законных представителей подростков привлекут к административной ответственности за употребление детьми алкоголя.

- Будет дана правовая оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики по работе с подростками. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Следственным органом по данному факту организована доследственная проверка, ход которой взят на контроль прокуратуры - говорится в сообщении прокуратуры.