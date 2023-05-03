В Ханты-Мансийск 12 июня с собственным шоу приедет Полина Гагарина

Фото: страница Полины Гагариной в соцсети

Двенадцатое июня станет одним из ключевых событий в Ханты-Мансийске предстоящим летом. А связано это с тем, что столица Югры отпразднует сразу два праздника: День России и День города. Кроме того, в этот период, а именно с 11 по 17 июня, в Ханты-Мансийске пройдет всероссийский фестиваль «Студенческая весна».

В рамках фестиваля 12 июня в окружной столице выступит популярная российская певица Полина Гагарина. Она записала видеообращение, в котором пригласила югорчан на концерт в Археопарк, где расположится один из фестивальных городков Студвесны. Для горожан, гостей и участников фестиваля на открытой сцене Гагарина покажет собственное шоу, исполнив свои известные хиты и несколько новых композиций, а также поздравит югорчан с двумя значимыми праздниками.

- ‎Югра, привет! 12 июня я приеду к вам в Ханты-Мансийск на День России в Археопарк. Встречаемся там, жду, - обратилась звезда в своем видео к югорчанам.

Отметим, что на фестиваль в Югру приедут более 2 тысяч творческих студентов из более чем 70 регионов. Они представят около тысячи конкурсных номеров. Студенты будут соревноваться по 10 направлениям, в том числе и «Региональной программе». Студвесна считается одним из массовых молодёжных конкурсных мероприятий в России для студентов ссузов и колледжей. С 12 по 15 июня в центре Ханты-Мансийска будет открыт фестивальный городок. Там организуют: лектории, креативные и образовательные пространства, квизы под открытым небом, а также настоящие спектакли-перфомансы, экстрим-шоу. В этот период каждый вечер участников будут ожидать концерты музыкальных групп и DJ-сеты.

Фото: Студенческая весна (Ханты-Мансийский АО)

- Мы подготовили локации так, чтобы Студвесна в Ханты-Мансийске стала не только самой северной, но и самой яркой. Я верю в то, что Югра станет местом притяжения новых команд и креативных продуктов, а для кого-то - делом жизни, - рассказал директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Яков Самохвалов.