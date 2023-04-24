Погода в Югре на неделю с 24 по 30 апреля 2023 года: потеплеет лишь в начале недели Фото: Юлия Кучеренко

В ближайшую неделю, с 24 по 30 апреля 2023 года, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменчивая погода. Столбик термометра не поднимется выше +19 °C, а минимальная температура опустится до -4 °C, а средняя температура воздуха составит +3 °C. Скорость ветра будет достигать 14 м/с, с возможными порывами до 17 м/с. В течении недели будет идти снег и дождь.

В понедельник, 24 апреля, днем температура воздуха прогреется до +6 °C, будет преимущественно ясно, возможен дождь со снегом. Ожидается северо-западный ветер 8 м/с с порывами до 14 м/с.

Во вторник, 25 апреля, ночью температура воздуха будет около -2...+3 °C, а днем столбик термометра покажет +1, а местами прогреется до +19 °C. Ветер будет около 7 м/с с порывами до 13 м/с, возможен дождь. К вечеру похолодает до +2...+10 °C.

В среду, 26 апреля, ночью столбик термометра поднимется до +1...+8 °C, а дневная температура составит +6...+18 °C. Будет пасмурно, возможен дождь. А ветер стихнет до 2 м/с с порывами до 5 м/с.

В четверг, 27 апреля, ночью столбик термометра поднимется до 0...+3 °C, а дневная температура составит +4...+17 °C. В течении дня будет пасмурно, ожидается дождь. К вечеру юго-восточный с порывами до 11 м/с принесет похолодание.

Пятница, 28 апреля, окажется дождливой и пасмурной это отразится и на температуре воздуха, которая в среднем составит +4 °C. Местами возможен снег. Также в этот день ветер усилится до 17 м/с.

В субботу, 29 апреля, ночью столбик термометра покажет -4 °C, а дневная температура составит +2...+8 °C, будет преимущественно облачно, возможен снег. Ожидается северо-западный ветер 9 м/с с порывами до 13 м/с.

В воскресенье, 30 апреля, в округе пасмурное небо сменится на ясное, но сильного потепления ждать не стоит. В течении дня столбик термометра покажет +7 градусов. Ветер будет около 13 м/с.