Участник проекта «Читать сердцем» в Югре: «Литература о войне воспитывает в нас патриотизм и развивает понятие чести»

Андрей Филиппов, начальник транспортного цеха Сургутского ЗСК. Фото: предоставлено организатором конкурса.

В Югре проходит литературный конкурс «Читать сердцем», инициированный компанией «Газпром переработка». Он посвящен подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне и приурочен к 9 мая.

По условиям конкурса в нем приняли участие сотрудники дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», а также члены их семей. Заявки можно было подавать, как в индивидуальных номинациях, так и в коллективных. Одной из самых массовых номинаций стала рубрика «Коллективное чтение», видеоролики для которой создавали филиалы и подразделения компании.

По итогам конкурса будет определена и «Самая читающая компания». Для этого будет подсчитано общее количество заявок, поданных сотрудниками предприятий.

В число лидеров конкурса в этой категории вошел Сургутский ЗСК. Транспортный цех завода также подготовил несколько коллективных видеороликов. Начальник транспортного цеха Андрей Филиппов рассказал о том, как велась работа над роликом и почему всех заинтересовала история инженера саперного подразделения.

- Андрей Геннадьевич, расскажите – кто предложил принять участие в конкурсе «Читать сердцем» именно в категории «Коллективное чтение», и как Вы собрали команду из 13 человек для записи видеоролика?

- Когда конкурс только объявили, я был в отпуске. А, когда я уже вернулся на работу, мы с коллегами изучили все условия и поняли, что идея проекта нам очень близка. К тому моменту многие работники нашего предприятия уже приняли участие в индивидуальных номинациях, у некоторых дети направили свои заявки. Но коллективных работ практически не было. И наш руководитель, Альберт Фанилович Аслаев, предложил записать такой коллективный видеоролик. Мы обсудили в цехе эту идею, и все с интересом ее поддержали. К работе подключились наши водители и подсобные рабочие. В самом начале было даже около 40 человек. Но, поскольку у нас возникли проблемы с выбором места съемки, часть коллектива в итоговом ролике уже не снималась.

Номинация «Коллективное чтение» — Андрей Филиппов (по центру) и сотрудники транспортного цеха Сургутского ЗСК. Фото: предоставлено организатором конкурса.

- Как вы понимаете идею конкурса? Что, на ваш взгляд, самое важное в проекте?

- Я думаю, что идея конкурса в том, чтобы привлечь как можно больше людей к серьезному чтению. Именно такая литература воспитывает в нас патриотизм, развивает понятие чести, формирует общественное мнение. Сейчас слишком много развлекательного контента, но очень важно не забывать о произведениях, которые учат чему-то важному. И 9 мая тоже можно назвать самым серьезным праздником в году. Люди гордятся им, хотят помнить о подвиге своих предков.

- Для конкурса вы выбрали отрывок из повести о героической обороне Сталинграда. Почему вы остановили свой выбор на прозе?

- Условия конкурса мы поняли буквально – что нужно читать именно прозу. Нам всем хотелось исполнить простой, человечный и близкий по духу текст. Альберт Фанилович предложил повесть «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова. Это автобиографическое произведение, в котором военный инженер саперного подразделения описывает все военные события, как работу. И эта инженерная направленность показалась нам очень близкой. В книге все очень реалистично, много человеческого тепла, а люди понимают, в чем их долг. Сейчас я читаю эту книгу целиком, меня заинтересовал ее сюжет.

- Какие сложности у вас возникли при записи видеоролика?

- Это была действительно коллективная работа – кто-то опрашивал людей, кто-то занимался получением разрешения на съемку. Мы хотели записать ролик именно на производстве, даже подобрали автобусы в цветах предприятия – белый и голубой. Чтобы было символично. Самая большая проблема была в том, чтобы найти место, где не шумно. То факела гудят, то с котельной пар выходит. Мы пробовали снимать видео возле установок, но там очень громко. В итоге мы записали ролик на площадке возле транспортного цеха, попросили на несколько минут заглушить все двигатели. К тому моменту было уже достаточно холодно, часть людей уже вернулись к работе, а у меня даже подсел голос. Вообще это был чистый экспромт. Мы подготовились и записали ролик за один день.

- Ваш завод находится в числе лидеров по количеству поданных заявок на конкурс. Как думаете – ваша работа стала примером для остальных участников?

- Мы снимали наш ролик за 2-3 дня до окончания срока подачи заявок. Но так получилось, что после нас групповые ролики стали загружать один за одним. Хотелось бы думать, что мы воодушевили многих на создание собственных работ. Акция получилась действительно массовой. Групповые ролики записали наши коллеги из автоколонн, также из службы главного метролога. У девочек из типографии получился очень красивый видеоролик. Хорошо, что все работы можно посмотреть в ВК по хэштегу #ЧИТАТЬСЕРДЦЕМ.

- Для вас главное - победа или участие? Думали ли вы о том, как распорядитесь призом в случае выигрыша?

- Мы изначально не собирались бороться за первые места. Нам просто хотелось поддержать идею проекта. Поэтому для нас приз – это то, что мы собрались коллективом в общем порыве. Мы приняли участие в таком важном мероприятии, а затем распространили свой ролик во всех группах в соцсетях, производственных и личных. А быть победителями …. В конкурсе приняли участие коллективы, которые намного серьезнее готовились, делали обработку и музыкальное оформление. Они больше заслужили эту победу, и мы будем рады за всех, кто выиграет.

Отметим, что победителей в номинациях выберет профессиональное жюри, в состав которого вошли режиссер Илья Михайлов-Соболевский, актеры тетра и кино Константин Соловьев и Андрей Филиппак, писатель-фантаст Дмитрий Емец, ведущая Ольга Митрофанова и многие другие известные деятели культуры и искусства.

А до 28 апреля посетители соцсетей смогут проголосовать за обладателя приза зрительских симпатий. Награждение победителей пройдет накануне Дня Великой победы.