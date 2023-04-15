«Поругался с родителями»: в Нижневартовске волонтеры и полиция объявили экстренные поиски 14-летнего подростка

Мальчик ушел из дома 14 апреля 2023 года. Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа волонтеры и полиция ищет 14-летнего Мири Садыгова. Поисковая сводка появилась в группе «Поиск пропавших людей «АЗИМУТ» в социальной сети «ВКонтакте». Стали известны подробности исчезновения ребенка.

По данным волонтеров, подросток ушел из дома накануне, 14 апреля 2023 года. Собственный источник редакции «КП-Югры» рассказал, что мальчик вышел из квартиры на улице Строителей после того, как поругался с родителями. До ночи парень не вернулся, его мать обратилась в полицию.

— Помогите установить местонахождение Мири Садыгова, 2009 г. р. 14.04.2023 года ушел из дома по адресу: г. Нижневартовск, ул. Строителей, и по настоящее время его местонахождение не известно, — сообщается паблике «Поиск пропавших людей «Азимут» в социальной сети «ВКонтакте».

Пропавший подросток ростом почти 170 сантиметров. Кареглазый, у него черные волосы, он худощавого телосложения. Мальчик на момент исчезновения был одет в белую куртку и темно-синие брюки, а также ярко-красные кроссовки. Журналист «КП-Югра» обратилась в пресс-службу УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра.

– Заявление в полицию поступило около 12 часов ночи от мамы мальчика. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка. Граждан, обладающих информацией о местонахождении мальчика, просим обратиться в полицию, – сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Напомним, в Югре с января 2023 года не могут найти Ивана Никифорова, который уехал из деревни Вата в городе Мегион.