В шахматной академии Ханты-Мансийска появились фан-зоны чемпионата мира по шахматам

Фото: кадр из видео Анны Смолкиной / пресс-служба «Газпромнефть-Хантоса»

В Югорской шахматной академии открыли фан-зоны чемпионата мира по шахматам, который проходит с 7 апреля по 1 мая 2023 года в Астане (Казахстан). За титул борются международные гроссмейстеры Ян Непомнящий (Россия) и Дин Лижэнь (Китай). Фан-зоны находятся в турнирном зале и в холле здания академии. Первыми зрителями стали участники окружных соревнований – школьники из 15 муниципалитетов округа. Поддержать российского гроссмейстера пришли депутат Думы ХМАО, президент Федерации шахмат Югры Василий Филипенко, заместитель директора департамента образования и науки ХМАО Инна Святченко, директор регионального молодёжного центра Анна Шишкина.

Фото: кадр из видео Анны Смолкиной / пресс-служба «Газпромнефть-Хантоса»

Несомненно, Ханты-Мансийск можно назвать одной из шахматных столиц России. В 2010 году здесь прошла 39-я Всемирная шахматная олимпиада, к проведению которой приурочили открытие Югорской шахматной академии. Ее построили на средства «Газпром нефти» по проекту знаменитого голландского архитектора Эрика Ван Эгераата. Теперь в академии часто проводятся турниры разного уровня, а визиты гроссмейстеров с мировым именем мотивируют юных спортсменов к достижению высоких результатов.

– Детей с каждым годом приходит всё больше и больше – у каждого тренера огромные группы. И сейчас есть тенденция, что гроссмейстерами становятся с 13 лет, раньше этот возраст был 20–30 лет, – рассказывает тренер академии Светлана Шикута.

Отметим, что не только развитие спорта даёт Ханты-Мансийску статус одного из самых прогрессивных городов страны. Столица нефтяного края динамично развивается, привлекая молодых специалистов, принимая кинозвёзд мировой величины, становясь местом проведения международных форумов и соревнований. В этом году Ханты-Мансийск в четвёртый раз занял первое место как самый комфортный город России в своей размерно-климатической группе. А годом ранее город оказался в списке самых популярных направлений для путешествий.

На сегодняшний день Ханты-Мансийск является важным экономическим, историческим, культурным и спортивным центром Западной Сибири. Здесь расположен офис одного из крупных недропользователей Югры – компании «Газпромнефть-Хантос», которая на постоянной основе поддерживает социально значимые инициативы в регионе.

Телекомпания РБК в своём проекте «Территория развития» посвятила Ханты-Мансийску отдельный сюжет. В программе приняли участие нефтяники, представители коренных малочисленных народов Севера и основатели кинофестиваля «Дух огня». Посмотреть видеоматериал можно по ссылке.