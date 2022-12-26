Погода в Югре на неделю с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года: к концу недели ожидаются морозы

Погода в Югре на неделю с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года Фото: Юлия Кучеренко

В ближайшую неделю, с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года, в Югре температура воздуха прогреется до -2 °C, минимальная температура опустится до -35 °C, а средняя температура воздуха составит -22 °C. Скорость ветра будет достигать 6 м/с, с возможными порывами до 13 м/с.

В понедельник, 26 декабря, в некоторых районах округа потеплеет до +1 градуса. Ближе к вечеру югорчан ждет похолодание до -11 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -14. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Возможен небольшой и умеренный снег.

Во вторник, 27 декабря, ночью температура воздуха будет около -16 градусов, а дневная температура составит -12, будет преимущественно ясно. Ветер западный 4 м/с с порывами до 6 м/с.

В среду, 28 декабря, в большинстве районов округа похолодает до -22 градусов, будет ясно, подует северо-западный ветер до 7 м/с. К вечеру похолодает лишь на 1 градус.

В четверг, 29 декабря, похолодает до -25 градусов, но днем немного потеплеет: дневная температура составит -16 градусов. Юго-западный ветер стихнет до 1 м/с.

В пятницу, 30 декабря, в отдельных районах округа ночью температура воздуха будет около -31, а дневная температура составит -32 градуса. Средняя температура по округу составит -23 градуса. Подует восточный ветер 2 м/с.

В субботу, 31 декабря, ночью столбик термометра в большинстве районов покажет -33 градуса, а дневная температура составит -32 градуса, будет преимущественно ясно. Ожидается восточный ветер 2 м/с.

В воскресенье, 1 января, похолодает до -35 градусов, а средняя температура по ХМАО составит -25 градусов, будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.