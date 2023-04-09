В Ханты-Мансийске жильцы новой высотки с февраля 2023 года живут без мусорных контейнеров и складируют отходы за забором

Местные жители уточняют, что получили ключи от квартир в доме еще в феврале 2023 года. Фото: Виктория Гаврик

В Сургуте жители многоквартирного дома на улице Ивана Захарова жалуются на горы мусора, которые складируют строители за забором. По словам северян, управляющая компания бездействует, потому что уже несколько месяцев у дома не могут поставить мусорные контейнеры, а отходы вывозят очень редко.

Местные жители уточняют, что получили ключи от квартир в доме еще в феврале 2023 года, часть жильцов приступили к ремонтным работам, но выбрасывать мусор, увы, некуда. Теперь возле новой высотки выросла большая гора из кучи мусорных мешков и досок.

— Куча мусора. Дом Ивана Захарова 9/2 Клюква. Ключи начали получать в начале февраля, сейчас апрель. И с этого времени ещё ни разу не был поставлен бункер(бак) для крупногабаритного мусора. Естественно идёт ремонт в 70% дома. Мусор не только строительный, но и бытовой начали туда складировать. Ветер все разносит, собаки со стройплощадок тоже там в поисках пищи. УК Ютерра. Дальше решайте сами!, — отмечают местные жители в социальных сетях.

В комментариях некоторые пользователи поддержали северян, заявляя, что не один раз оказывались в подобной ситуации. Другая половина людей в соцсетях предложили обратиться в администрацию и прокуратуру. Журналист «КП-Югра» обратилась в справочную службу управляющей компании «Ютерра» за комментарием по сложившейся ситуации.

— Согласно законодательству, вывоз твердых коммунальных отходов из мест накопления осуществляется в холодное время года, при температуре ниже +5 градусов Цельсия, не реже одного раза в трое суток, а в теплое время – один раз в сутки. Допустимое отклонение сроков: не более 72 часов в течение 1 месяца, а также не более 48 часов единовременно – при среднесуточной температуре воздуха +5 градусов, — уточнили в справочной службе УК.

Напомним, по данным региональной службы по тарифам ХМАО – Югры, тариф по ТКО на 1 декабря 2022 года составляет 21,57 рублей за кубический метр.