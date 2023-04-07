Депздрав Югры сообщил об обязательной вакцинации против кори детей, мигрантов и беженцев

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Нижневартовске больше 400 детей не привиты от кори, они не получили своевременно прививку и подлежат подчищающей иммунизации. Подчищающая иммунизация будет проходить в поликлиниках по месту проживания, а также в детских садах, школах и колледжах. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО - Югры.

Необходимая вакцина есть в достаточном количестве во всех детских медицинский подразделениях города. Чтобы не допустить вспышку кори на территории округа с 3 апреля по 31 декабря 2023 года проводится подчищающая иммунизация.

- В связи с активной миграцией населения, в том числе с профессиональной, учебной и туристической целью, при сложившейся неблагополучной эпидемиологической обстановке по кори, наблюдаемой во многих странах мира, причиной которой явился недостаточный охват населения иммунизацией против кори в связи с пандемией коронавирусной инфекции, угроза завоза кори на территорию государства и округа остается высокой - отметили в Управлении Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

Вакцинировать будут детей и взрослых, которые не были привиты и не болели корью. Особое внимание будет уделяться кочующему населению, беженцам, внутренним и внешним мигрантам, вынужденным переселенцам, в том числе тем, кто прибыл из ДНР, ЛНР и Украины.

- Корь далеко не безобидна, как считают многие. Заболевание очень опасно своими осложнениями, которые могут угрожать не только здоровью, но и жизни больного. Самые распространенные и тяжелые из них - пневмония, бронхит, ложный круп, коревой энцефалит (воспаление вещества головного мозга, от которого умирает каждый четвертый заболевший), воспаление среднего уха (отит), Кроме того, инфекция очень заразительна: заболевает более 90% лиц, контактировавших с заболевавшим - рассказали в депздраве.

Вакцинация, по мнению специалистов, остается самым эффективным средством профилактики этого недуга. По плану прививаются дети в 12 месяцев и в 6 лет, а также взрослые, не привитые, не болевшие, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках в возрасте от 18 до 35 лет. Кроме того, в депздраве Югры отметили, что за последние 2 года заболеваемость корью в России возросла почти в 90 раз. А вот в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе ситуация остаётся стабильной уже несколько лет. В прошлом году не было зарегистрировано ни одного случая заражения корью. На сегодняшний день среди тех, кто подлежит вакцинации, привиты 95% детского населения и около 90% взрослых.

- Специфического лечения кори не существует, единственный способ защитить себя и своих близких - сделать прививку против кори, - подчеркивают врачи.

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