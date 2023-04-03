Погода в Югре на неделю с 3 по 9 апреля 2023 года: будет пасмурно и ветрено

Погода в Югре на неделю с 3 по 9 апреля 2023 года Фото: Юлия Кучеренко

В ближайшую неделю, с 3 по 9 апреля 2023 года, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменчивая погода. Столбик термометра поднимется до +13 градусов, а минимальная температура составит -22 градуса. Скорость ветра будет достигать 5 м/с, с возможными порывами до 12 м/с. Местами возможен небольшой снег и дождь.

В понедельник, 3 апреля, днем температура воздуха прогреется до +13 °C, будет облачно, возможен дождь, а к вечеру снег. Ветер будет северо-западный 5 м/с с порывами до 8 м/с. К вечеру похолодает до -8 °C.

Во вторник, 4 апреля, ночью столбик термометра не поднимется выше -16 °C, а днем потеплеет до +4 °C, ветер будет юго-западный 5 м/с с порывами до 12 м/с.

В среду, 5 апреля, ночью температура воздуха составит около -8 °C, а днем столбик термометра поднимется +7 °C. В течении дня будет пасмурно, а ветер разгуляется до 12 м/с.

В четверг, 6 апреля, погода будет пасмурной, возможен снег с дождем. Ночью столбик термометра опустится до -2 градусов. В течении дня похолодает до -11. Ожидается северный ветер с порывами до 11 м/с.

Пятница, 7 апреля, окажется самым холодным днем этой недели, небо будет ясное. Ночью похолодает до -22 °C, а дневная температура составит -12 °C. Ветер будет юго-западный слабый ветер 5 м/с, с порывами до 10 м/с.

В субботу, 8 апреля, температура воздуха ночью составит около -8 °C, а днем потеплеет до +7 °C. Небо затянут облака и пройдет небольшой снег. Ветер будет западный с порывами до 11 м/с.

В воскресенье, 9 апреля, будет пасмурно и дождливо. Ночь. и утром возможен снег. Ночью температура воздуха составит -1 °C, а днем потеплеет до +3 °C. Ожидается западный ветер с порывами до 9 м/с.