В Сургуте на 21 час задержали авиарейс до Норильска

Самолет ТИ 912 до Норильска не смог вылететь вовремя из-за погодных условий в Сургуте. Фото: Татьяна Коркина

В сургутском аэропорту самолет задержали на 21 час. Авиакомпания NordStar не смогла вовремя доставить пассажиров из Сургута до Норильска. Воздушное судно должно было вылететь в 8 утра накануне, 1 апреля 2023 года. Однако самолет перенесли на 2 апреля.

Согласно данным электронного табло, воздушное судно смогло вылететь в 5 утра в воскресенье. Журналист издания «Комсомольская правда Югра» обратилась в справочную службу северного аэропорта. Там корреспонденту рассказали, почему произошла задержка борта.

По данным компании, самолет ТИ 912, который следует из Сургута в Норильск, не смог вылететь вовремя из-за погодных условий.

— Рейс ТИ 912 из Сургута в Норильск, вылет по расписанию в 8:00 1 апреля задерживается до 4:55 2 апреля. Причиной задержки стали плохие метеоусловия в аэропорту прибытия. Зарегистрированным на рейс пассажирам была предоставлена гостиница, — прокомментировали журналисту «КП-Югра» в справочной службе аэропорта.

Напомним, в ХМАО в воскресенье, 2 апреля, синоптики прогнозируют потепление и усиление ветра до 17 метров в секунду. В некоторых местах автономного округа, в том числе Сургуте, могут пройти осадки в виде мокрого снега или дождя. В последний день недели будет облачно, без прояснений.