ТОП-10 дел, которые помогут югорчанам настроиться на весну

Фото: архив "КП"

Весна в самом разгаре, и чтобы ее не проморгать, предлагаем вам простой, но весьма полезный мини-план, который сделает это время года незабываемым.

Отмечайте

Фото: архив "КП"

Устраивайте праздники, отмечайте в одиночку или с друзьями – это поможет раскрасить будни и жизнь новыми эмоциями. Если поводов для веселья нет – придумайте сами или посмотрите в календарь. Там, например, есть День рождения джинсов, Всемирный день блондинок, День без носков, День поезда и многие другие. Выбирайте любой!

Влюбляйтесь

Фото: архив "КП"

Весной пробуждаются не только природа, но и чувства. Предлагаем влюбиться или вернуться в конфетно-букетный период со своей второй половинкой. Ну а тем, кто одинок, советуем почаще выходить в свет или скачать приложение для знакомств, которые, кстати, очень даже популярны. Интерес к таким сервисам возрастает с 14 февраля и не сдает позиций до самой осени. А с быстрым мобильным интернетом от МегаФона странички потенциальных возлюбленных будут открываться намного быстрее, а значит, шансы встретить свое счастье увеличиваются в разы.

Смотрите

Фото: архив "КП"

Скрасить свободные весенние вечера (или ночи) могут легкие и вдохновляющие фильмы. Составляйте личные подборки или выбирайте первый попавшийся. И пусть это будут комедии, фильмы с хэппи-эндом, добрые сказки и мультфильмы для настроения. Да, если не хочется заморачиваться, уже готовые списки таких кинолент есть в онлайн-кинотеатре START, здесь, например, можно посмотреть премьерного «Чебурашку» или найти сериалы по душе – отечественные или зарубежные.

Путешествуйте

Фото: архив "КП"

Весна – пора новых открытий. Начните с поездок или прогулок по своему же городу, изучите места, где вы еще не бывали. Смотровые площадки, атмосферные дворы, уютные улицы, парки и скверы – материальных затрат для их посещения не требуется, а если есть свое авто или друзья за рулем, можно выбраться подальше – за город. И не забудьте поделиться своими открытиями в соцсетях или показать их всем в прямом эфире. Сделать это можно быстро, благодаря прокаченной МегаФоном в Югре мобильной сети.

Переодевайтесь

Фото: архив "КП"

Пусть звучит банально, но – смените гардероб. Перетрясите шкаф, соберите ненужные вещи, отдайте их нуждающимся. Ну а на место старых положите новые, и чтобы все по моде. В тренде весной 2023-го скинни, платья-футляры, серые брюки, юбки длины макси и мини, а еще тотал-деним и черное кружево. У мужчин в моду вернулись галстуки, утилитарный стиль (карго, футболки, анораки с молниями и объемными накладными карманами), клетка и вестерн-бутс – казаки.

Тренируйтесь

Фото: архив "КП"

Как бы это грустно и тяжело ни звучало, но скидывать наеденное за зиму все же придется. Только не спешите обивать пороги фитнес-клубов и искать самого крутого тренера. Все это есть в вашем смартфоне – просто скачайте приложение для бега, йоги, пилатеса и любой другой нагрузки и тренируйтесь на здоровье. Плюс не забудьте подыскать интересные каналы на видеохостингах с полезными рецептами и научитесь уже готовить. К слову, согласно данным анализа Big Data МегаФона, жители Югры уже начали работать над собой. В марте трафик на сайты по доставке готовых блюд и комплексных программ сбалансированного питания, товаров для спорта вырос на 20% к началу года. А чтобы можно было пользоваться всеми приложениями онлайн без заморочек, связисты нарастили в регионе скорость в 4G.

Сажайте

Фото: архив "КП"

Открывайте дачный сезон! Не важно – 18 вам или 68, сегодня дела садово-огородные в тренде у всех и каждого. Устроить мини-сад можно прямо на подоконнике. Зелень, черри, огурцы – что только не выращивают экспериментаторы в условиях квартиры. Не хотите возиться с овощами, сажайте цветы или, вообще, возьмитесь за дерево. С апреля по октябрь высадите его в открытый грунт – как знать, может, это деревце даст старт еще одной традиции в вашей семье.

Учитесь

Фото: архив "КП"

Пока на дворе не лето, пока нет тех вечеров, когда не хочется возвращаться домой с прогулки, научитесь чему-то новому. Поищите курсы повышения квалификации, мастер-классы и выберите подходящий для себя: рисование, музыка, кулинария, рукоделие – все когда-нибудь пригодится. А еще неплохо было бы почаще слушать подкасты, аудиокниги или просто больше читать.

Вкушайте

Фото: архив "КП"

Что лучше всего поднимает настроение? Конечно же еда! Но не простая, а самая вкусная. Устройте себе гастрономический эксперимент – пройдитесь по самым интересным заведениям города и попробуйте то, что никогда не пробовали. Можно, конечно, приготовить все своими руками. Отыщите оригинальные рецепты, закупитесь продуктами и дерзайте.

Загадывайте

Фото: архив "КП"

Откроем вам секрет: этой весной есть одна необычная ночь, в которую можно загадать заветное желание. И оно обязательно сбудется. Мы проверяли. Сдаем явки-пароли, с 22 на 23 апреля ожидается звездопад (точнее – поток Лириды). Увидите падающую звезду – успевайте загадать.

Если вдруг случайно влюбитесь в звездное небо и захотите любоваться на него почаще, советуем скачать специальное приложение. У нас в редакции такое есть, с ним можно не только изучать созвездия и планеты, но и почувствовать себя пилотом космического корабля. С интернетом от МегаФона мы скачали такую волшебную штуку в считанные секунды.