«Жили в окурках и среди пустых бутылок». В Сургуте на многодетную мать завели два уголовных дела – у детей нашли различные заболевания

В Сургуте за оставление детей в опасности оштрафовали многодетную мать Фото: Татьяна Коркина

Многодетная жительница Сургуте осуждена за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и оставление детей в опасности.

В пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре рассказали, что в мае 2022 года в полицию Сургута обратилась патронажная участковая медсестра, которую на протяжении нескольких дней многодетная мать не пускала к новорожденному ребенку. Это и стало причиной выезда по месту проживания семьи «гостей» из полиции, опеки и скорой помощи. Приезд надзорных служб стал спасением для детей. Перед глазами комиссии предстала жуткая картина: разбросанные вещи, грязные полы, неприятный запах, пустые бутылки и окурки, отсутствие продуктов и готовой пищи. Среди всего этого ужаса находились малыши и их нетрезвая мать. Все это наводило лишь на то, что женщина не заботилась о детях, не уделяла внимание их здоровью и оставляла без присмотра и помощи в опасном для их жизни состоянии.

- Малыши 2020 и 2022 годов рождения были госпитализированы, в медучреждении у них выявлены различные аутоимунные, вирусные и инфекционные заболевания. Ранее 30-летняя гражданка неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей в отношении старших детей 2013 и 2015 годов рождения, за что была лишена родительских прав - сообщили в УМВД России по Сургуту.

В полиции добавили, что против горе-матери возбуждено 2 уголовных дела по ст. 125 УК РФ «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии» и ст.156 УК РФ «Неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем». Уголовные дела рассмотрены в суде, сургутянке назначено наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей.

После того как женщина лишилась всех детей она ни разу не интересовалась их здоровьем и состоянием, а также не пыталась вернуть их в семью, но при этом продолжала вести аморальный образ жизни. Корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» удалось выяснить, что сейчас женщина беременна пятым ребенком. Кроме того, в отношении неё ранее было возбуждено еще два уголовных дела за кражу и мошенничество. Материалы по этим делам в ближайшее время рассмотрит суд.