Югра отметила 92-летие со дня образования: губернатор Наталья Комарова вручила государственные награды и поучаствовала в кинодиалоге «Север-Юг»

Фото: Правительство Югры

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра исполнилось 92 года. За это время нефтегазовый край разрастался семимильными шагами: в регионе создано 105 муниципальных образований, включая 9 районов, 13 городских округов, 26 городских и 57 сельских поселений, а количество населенных пунктов выросло до 194. Это один из крупнейших нефтедобывающих регионов России, так называемый, регион-донор нашей страны, лидирующий по многим основным экономическим показателям. В день образования Югры 10 декабря 2022 года в регионе торжественно отметили эту дату.

За заслуги перед Отечеством

Празднование 92-летия Югры совпало с чествованием Героев Отечества, день которых Россия отметила 9 декабря 2022 года. В этот день губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с ветеранами и родственниками защитников Родины и вручила им награды за высокий вклад в социально-экономическое развитие Югры. Одним из лауреатов государственной премии за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие региона стал первый губернатор Ханты-Мансийского округа – Югры Александр Филипенко.

- Югорчане помнят вас, любят и высоко ценят все, что сделано для развития региона, каждого югорчанина вашей командой специалистов во главе с вами. В преддверии дня рождения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры особенно почетно вручить вам этот знак, - обратилась Наталья Комарова к экс-главе региона.

Напомним читателям, что Александр Филипенко стоял у руля Югры 15 лет – с 1995 по 2010 годы. Во многом благодаря ему округ сейчас лидирует на многих позициях среди всех регионов России. Он и его команда совершенствовали югорское и российское законодательство, формировали государственную политику в сфере природопользования и укрепляли межрегиональное сотрудничество. С 2022 года Филипенко является почетным жителем Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Почетный знак «За укрепление дружбы и сотрудничества» Наталья Комарова вручила первому губернатору Югры Юрию Неелову, возглавлявшего Ямал с 1995 по 2010 годы. По словам самого Неелова, между Югрой и Ямалом всегда царили добрые отношения: и до сотрудничество с Филипенко, и после него.

- Горжусь тем, что мне пришлось шесть лет поработать на югорской земле. Сургут мне дал огромную школу, и я ему за это благодарен. От всей души поздравляю вас с днем рождения округа, желаю крепкого здоровья, счастья, удачи, успехов, большой зарплаты и мирного неба над Югрой, - отметил Юрий Неелов.

Атаман Обь-Иртышского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества Андрей Станкин награжден Почетной грамотой губернатора Югры, а благодарность губернатора Югры объявлена общественникам: Андрею Кочелягину, Татьяне Тихон, Любови Туголуковой, Галине Лавреновой и коллективам общественных организаций «Содружество» и «Боевое братство».

С поздравлениями в адрес Югры и югорчан выступили полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и председатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин и, конечно, бессменный руководитель региона Наталья Комарова.

- Исторически сложившийся югорский образ жизни — это инициатива, взаимовыручка, самоотверженный труд и высочайшая ответственность. Лидерство нашего региона — это результат труда каждого югорчанина. Если говорить о будущем, то судьба округа — в руках молодых, инициативных, креативных, добрых, умных, талантливых, красивых и здоровых. Уверена, каждое новое начинание югорчан будет выполнено на «пятерку». С днем рождения, Югра! – заключила губернатор Югры.

«Открой Югру!»

Вручение государственных наград – не единственная церемония награждения, которая прошла в рамках празднования 92-летия региона. Речь о победителях краеведческой олимпиады «Многовековая Югра», регионального фотоконкурса «Открой Югру» и IV федерального просветительского марафона «Новые горизонты». Участниками трех крупных проектов стали школьники, студенты и креативная молодежь.

Наталья Комарова и одна из победительниц конкурса. Фото: Правительство Югры

Обращаясь к участникам «Многовековой Югры», губернатор Наталья Комарова подчеркнула, что организаторы не предполагали такой масштабный интерес со стороны югорчан.

- Мы выбрали правильный подход – открыть границы конкурса и пригласить для участия любого человека, кого заинтересует наш край. В этом году на конкурс заявились 290 тысяч участников из 86 субъектов России - это те, кто захотел ответить на 10 вопросов о Югре. По словам членов жюри, лучше всего о нашем крае знают сами югорчане, жители Московской, Новосибирской, Новгородской, Свердловской Тюменской областей. Важно, что интерес к нашему проекту проявили школьники из Узбекистана и Кыргызстана, - отметила Наталья Комарова.

Победители, в числе которых представители Югры, Чувашии и Краснодарского края, получили самокаты, smart-часы и велосипеды.

Наталья Комарова и юная победительница конкурса. Фото: Правительство Югры

«Север-Юг»

В рамках празднования 92-летия Югры в Ханты-Мансийске состоялся первый кинодиалог «Север-Юг». Это одно из мероприятий коммуникационной карты XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Как отметила Наталья Комарова, название выбрано неслучайно, ведь в диалоги включаются представители всех стран и народов мира. Масштабный проект правительство Югры реализует вместе с «Росконгрессом» при поддержке «Россотрудничества».

- Нам важно создать площадку, в которой на равных будут работать и проявлять себя как новички, так и мастера, - отметила Наталья Комарова. - Сегодня в первых кинодиалогах «Север-Юг» принимает участие большое количество представителей киноиндустрии Индии. Индийское кино самодостаточно, опыт этой страны будет нам полезен, и мы будем рады видеть ее гостем «Духа огня» в 2023 году.

Глава региона сделала акцент на формировании деловой и коммуникационной программы фестиваля, что позволит «Духу огня» быть на связи каждый день, а не только в дни проведения мероприятия. В программу планируется включить различные лаборатории, мастерские по созданию короткометражных фильмов, продюсерские туры и практические занятия от мастеров для студентов.

- В Югре мы сейчас открываем несколько проектов, которые создадут возможности для получения профессий, связанных с созданием кино. Важно создать площадку, которая выведет молодых людей на реальную профориентацию, - отметила Наталья Комарова.

Президент Международного Форума БРИКС Пурнима Ананд, поблагодарив Наталью Комарову за приглашение стать гостем «Духа огня» в 2023 году, подчеркнула: у России и Индии хорошие отношения и тесные связи. По ее мнению, площадка «Духа Огня» позволит делиться лучшими практиками и объединить деятелей киноиндустрии для совместного производства качественного кино. Кстати, членом жюри в 2023 году станет известный режиссер Бауддхаян Мукхерджи.

СКАЗАНО

В честь 92-летия Югры к жителям региона обратилась губернатор Наталья Комарова. Она подчеркнула, что наш регион – это край, где люди живут, как одна большая семья.

- Югра – в каждом из нас. Творцы новых достижений нашего региона – это дети, молодые и взрослые профессионалы. Из ежедневной работы, успехов каждого из нас создаются возможности нашего края. За 11 месяцев 2022 года в Югре родилось 17 058 малышей. Это новое поколение югорчан по рождению с ответственностью – любить, беречь родную землю, помогать друг другу, делиться своим теплом, радостью с миром. Эта миссия как эстафетная палочка передается из поколения в поколение, создавая югорский образ жизни, - подчеркнула Наталья Комарова.