Раненного ножом школьника из Нижневартовска перевели из реанимации в хирургию

Фото: скриншот с видео

На прошлой неделе в Нижневартовске у школьников произошел конфликт, который закончился ножевым ранением. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь несколько дней и им удалось вывести его в положительную динамику.

Как рассказали корреспонденту «КП-Югра» в окружном департаменте здравоохранения, восьмиклассника выписали из реанимации и перевели в отделение хирургии. Там также рассказали и про инициатора поножовщины, отметив, что его здоровью ничего не угрожает. Он находится в травматологии и ортопедии. Но говорить о выписке школьников пока рано.

К слову, конфликты в учебных заведениях далеко не редкость. Например, ранее мы писали, что в Нефтеюганске буйный ученик ударил своего одноклассника в глаз ключами. На агрессию школьника никто не обращает внимание. А его вопиющие поступки сходят ему с рук. Отметим, что аморально ведут себя порой не только младшеклассники, но и те, кто постарше. Так, в Советском был пойман ученик 11 класса с наркотическим веществом. В свое оправдание молодой человек сказал, что повелся на высокооплачиваемую работу в социальных сетях.