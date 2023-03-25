«Я не разобрался в ситуации»: информация о разграбленной гуманитарке, собранной югорчанами, оказалась ложью

Фото: скриншоты из видео

На днях в Интернете завирусилось видео, вызвавшее праведный гнев у всех жителей Югры. В нем боец СВО рассказывал о найденной в Макеевке разграбленной гуманитарной помощи, собранной жителями региона.

Начинается 25-секундный ролик с того, что некий мужчина показывает стоящие на земле коробки с провизией, средствами гигиены и прочими необходимыми для солдат вещами, сообщая, что все это было найдено в заброшенном доме.

- Нашли в разрушенном доме коробки с гуманитарной помощью. Тут мыло, сахар, зубные пасты, шоколад, да много всего, - говорит герой видео, склонившись над посылками.

Затем он поднимается во весь рост и, смотря в камеру, иронично благодарит югорчан за поддержку.

- Ну, что хочу сказать, спасибо за гуманитарную помощь. Правда, она уже вся разграблена, но нам хватит, - заканчивает он свою речь.

Разумеется, случившееся вызвало огромный общественный резонанс. Дошел ролик и до депутата, главы исполкома партии «Единая Россия» в регионе Николая Заболотнева.

- На минувшей неделе мы с коллегами доставили вторую партию груза, который был собран жителями Югры. Его развозили по шести точкам на донецком и луганском направлениях, передавали лично в руки военнослужащим. Когда мы ехали на одну из точек, военнослужащие отправились нам навстречу. Мы встретились, перегрузили груз из машины в машину, далее солдаты сами отвезли его на свою точку, - рассказал депутат.

Также он пообещал разобраться в данном инциденте и рассказать обо всем югорчанам, когда что-либо прояснится.

И вот, спустя недолгий срок, все встало на свои места. Оказалось, что боец не разобрался в ситуации и случайно распространил ложную информацию. Мужчина сам вышел на связь с Ханты-Мансийским региональным отделением «Единой России» и во всем признался. Он даже снял еще одно видео, в котором подробно обо всем рассказал.

- Я не разобрался в ситуации. Здесь происходила сортировка гумпомощи, сейчас ее раздали военнослужащим. Спасибо жителям Югры за поддержку. Победа будет за нами, - произнес солдат.

Данное сообщение весьма обрадовало югорчан, ведь разграбление посылок - верх кощунства и цинизма, которые только можно представить. И хорошо, что эта новость оказалось лишь фейком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ямале сотрудница администрации послала на три буквы бойца СВО, решившего поблагодарить ее за гуманитарную помощь. Кроме того, женщина обругала и мать военнослужащего, которая захотела разобраться в произошедшем (подробнее)