В Сургуте в многоэтажном доме произошел взрыв, пострадал один человек

Фото: Администрация Сургута

Трагедия, произошедшая в Нижневартовске 4 декабря 2022 года кажется ничему не научила югорчан. Сегодня, 16 декабря в 18.39 на проспекте Ленина, 38 в Сургуте произошёл хлопок. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

Известно, что ЧП произошло на балконе 9-го этажа, там выбиты оконные рамы. Сейчас специалисты обследуют строительные конструкции, возгорания не зафиксировано. По информации экстренных служб, пострадал один человек - собственник квартиры, у него диагностированы ожоги лица и левой руки лёгкой степени. Пострадавший госпитализирован.

Фото: Соцсети (Александр Шумай)

- На месте происшествия работают экстренные службы, правоохранители и сотрудники Администрации города. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность домашнего самогонного аппарата. Ситуацию держим на контроле, предпринимаются все необходимые меры реагирования - прокомментировал глава Сургута Андрей Филатов.

Предположительно, сургутянин в квартире занимался самогоноварением. В результате взрыва аппарата травмы получил его 26-летний сын. Теперь из квартиры зияет огромная дыра на улицу, а останки окон отбросило на стоявшие внизу авто.

Фото: Соцсети (Александр Шумай)

В ГУ МЧС России по ХМАО-Югре сообщили о том, что в 19:00 диспетчеру Сургутского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о хлопке в жилом доме на проспекте Ленина в Сургуте. Первое подразделение спасательных служб прибыло на место происшествия через 5 минут. По вызову от МЧС России прибыло 16 человек и 5 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

- По прибытию горения не наблюдалось. Произошло обрушение балконной рамы с кирпичной кладкой фасадной части балкона. Визуально несущие конструкции здания не повреждены. Есть пострадавший. Направлен на обследование в лечебное учреждение. Причины происшедшего устанавливаются - рассказали в МЧС.

Напомним, ранее в Нижневартовске обрушились два этажа жилого дома из-за взрыва бытового газа. Официально под завалами погибли восемь человек, в том числе четыре ребенка, а еще несколько пострадавших доставили в Сургутский ожоговый центр, где за их жизнь боролись медики. Но к сожалению, выжить им не удалось. В минувший четверг, 8 декабря, стало известно, что от полученных ожогов скончалась 62-летняя женщина - супруга мужчины, в квартире которого, предположительно, и разгерметизировался газовый баллон. А спустя пять дней ушел из жизни и он сам. На данный момент две пострадавшие женщины продолжают лечение в Нижневартовской окружной клинической больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Балконы вывернуты наизнанку, стены искорежены: раскрываем страшные подробности о смертельном взрыве в Нижневартовске.

Взрыв в жилом доме в Нижневартовске 4 декабря 2022: хроника событий (подробнее)

Опубликован полный список погибших и пострадавших при взрыве дома в Нижневартовске.

В числе погибших четверо детей (подробнее)

Следком Югры назвал наиболее вероятную причину взрыва в жилом доме в Нижневартовске.

Силовики раскрыли подробности расследования взрыва в доме на Мира (подробнее)