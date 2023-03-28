Жительница ХМАО провалилась под пол и повредила ногу

Фото: паблик "Подслушано Советский ХМАО"

В жилом доме в Советском произошел инцидент: девушка повредила ногу, находясь в квартире. А все из-за аварийного состояния дома, в котором она проживает на условиях социального найма. Анастасия пожаловалась на администрацию, опубликовав фото в паблике «Подслушано Советский ХМАО». На снимках видно, что в покрытом линолеумом полу зияет дыра, а сама югорчанка получила повреждения. По словам Анастасии, власти города знают о состоянии жилья, но ничего не предпринимают.

Фото: паблик "Подслушано Советский ХМАО"

- У меня пол уходит в землю, сегодня ночью я провалилась и чуть не сломала ногу. У меня вся кухня уйдет просто вниз и я боюсь туда заходить - рассказала пострадавшая девушка.

О случившемся она сообщила в местную администрацию, но сотрудник, выслушав ее претензии, а затем перестал выходить на связь. Пользователи соцсетей возмутились тем, что произошло и посоветовали югорчанке написать в департамент муниципальной собственности, чтобы сделали ремонт.

Эта ситуация вызвала волну негодований общества и в конечном итоге информация дошла до главы СКР Александра Бастрыкина. Он взял инцидент с провалившимся полом на контроль, а точнее взял на контроль проверку информации о травмировании девушки из-за провалившегося пола. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале Информационного центра СК России.

- В СМИ сообщается о травмировании девушки в предоставленном ей по договору социального найма жилье из-за провалившегося в марте текущего года пола, в котором под линолеумом образовалась дыра. Ситуация возникла в двухквартирном доме в городе Советском Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Отмечается, что аналогичная проблема может возникнуть и в других помещениях квартиры. Ранее она сообщала об этом, а также о проблемах с отоплением в администрацию, однако результата не последовало - говорится в сообщении ведомства.

Фото: паблик "Подслушано Советский ХМАО"

В СУ СК России по ХМАО – Югре по данному факту организована процессуальная проверка, а пред Александр Иванович Бастрыкин, в свою очередь, поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Викторовичу Мокшину представить подробный доклад о проведенных мероприятиях и всех обстоятельствах случившегося. А также разъяснить о результатах проверки.

Ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.