В Нижневартовске спасающий бизнес предприниматель проложил «обувепровод», выставив сапоги вдоль всей улицы

Фото: соцсети

В Нижневартовске местный обувной магазин выставил вдоль здания на снегу свои товары, сформировав целый «обувной канал». У пешеходов практически не было шансов пройти мимо грандиозной распродажи и уйти без обновки. Эта акция за день набрала популярность среди пользователей соцсетей и стала поводом для обсуждений. Так, появилась шутка о том, что в Нижневартовске прокладывают «обувепровод».

- В Нижневартовске прокладывают «обувепровод». Он соединит центральную часть города с вокзалом. Строительство ведётся в рамках реализации программы по созданию комфортной обувной среды - пишут в одном из пабликов в «ВКонтакте».

Но владельцу магазина сейчас не до смеха. Оказывается, магазин находится на грани банкротства, и такая акция была надеждой на спасение, но и это не помогло. Финансовые трудности вынудили собственников распродать товары и закрыть магазин.

Фото: соцсети

- Не знаем, куда деваться, что делать. Сейчас настолько плохо стало. Мы решили полностью закрыть магазин и всё распродать, поэтому уценили весь товар. Но и это не помогло, покупателей нет совсем - рассказал «Комсомольской правде» владелец обувного магазина.

Собственник магазина уже убрал обувь с улицы и думает, как поступить дальше. Возможно, будет еще какая-то попытка распродажи. Мужчина надеется, что популярность этой акции в соцсетях поможет его бизнесу и его магазин продолжит существовать вопреки трудностям.

Кстати, проблемы есть и в других сферах бизнеса, например тюменские бизнесмены массово избавляются от СТО и автомоек за бесценок. Многие продавцы пытаются закрыть кредиты и выбраться из долгов. Например, в Тюмени закрывается музей ретроавтомобилей. До конца месяца музей продаст всю технику и большинство экспонатов.

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Итоги аукциона станут известны в апреле 2023 года (подробнее)