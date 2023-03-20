Самое трогательное, что вы увидите: вернувшийся с СВО отец первым делом отправился к дочери в детский сад

Фото: скриншот из видео Марии К./ соцсети

Житель Радужного сделал сюрприз своей семье, вернувшись с СВО. В соцсетях появилось трогательное видео встречи отца с младшей дочерью Евангелиной. Мужчина пришел за ней в детский сад. Девочка была счастлива встретить отца, побежала к нему и крепко обняла. Расчувствовались от трогательной встречи отца и дочери и воспитательницы, от всей души обнявшие героя.

Корреспондент «Комсомольская правда - Югра» пообщалась со старшей дочерью героя, которая рассказала о деталях их встречи. Нам стало известно, что мужчина ушел в зону СВО добровольцем еще в сентябре и спустя полгода сделал сюрприз своей семье, приехав на две недели в отпуск.

- На видео мой папа и моя младшая сестра. Папа был вдали от нас полгода. Мы с мамой встретили его первыми, а потом они с мамой пошли за сестрой в садик, чтобы обрадовать её, - рассказала старшая дочка военнослужащего Мария.

Она рассказала, что семья не знала о том, что отец приедет, и это был огромный сюрприз. Сейчас семья наслаждается каждой минутой пребывания отца дома и стараются не думать, что он скоро уедет.

- Папа для всех сделал сюрприз. Я в тот день пришла со школы домой и решила поспать немного. Меня разбудила мама и сказала, что увидела папу в окно. Я быстро встала с кровати и побежала в коридор к маме его встречать. Когда он открыл дверь и зашёл домой, я своим глазам поверить не могла. У нас с мамой столько радости было, что мы заплакали от счастья, - поделилась эмоциями девушка.

Мария подчеркнула, что вся семья поддерживает мужчину в его решении - отправится добровольцем в зону специальной военной операции.

- Мы отнеслись к решению папы с поддержкой. Это ведь его выбор - защищать Родину. К сожалению он приехал на 2 недели, а потом уедет обратно, - добавила наша собеседница.

Сам Александр считает, что поступает правильно. Он рад, что смог приехать к семье хотя бы на такой небольшой период времени, но несмотря на то, что он безумно скучает по родным - поедет снова.

- Это обязанность каждого мужчины, отдать долг своему Отечеству! Когда я возвращался домой, был счастлив, что еду к родной семье. Наберусь сил и поеду обратно защищать свою Родину! - рассказал мужчина нашему корреспонденту.

Напомним, ранее мы писали и публиковали видео о том, как в Нижневартовске полицейский помог девочке попасть в поезд, чтобы обнять отца, уезжающего на фронт.

Отметим, что с 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Российские войска за сутки уничтожили 490 наемников киевского режима.

В боях наши военнослужащие сбили украинский вертолет и нанесли поражение 82-м артиллерийским подразделениям ВСУ (подробнее)