На реке Черная в Сургуте утонул мужчина

Фото: архив ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

В Сургуте на реке Черная пропал мужчина. Об этом стало известно 19 марта вечером, когда в ЕДДС по телефону 112 позвонил мужчина и сообщил о том, что его друг пропал. Спасатели выехали на место, а затем вместе с полицейскими начали обследовать территорию, проверять берег, но пока тело рыбака не найдено.

Информацию о случившейся трагедии корреспонденту «Комсомольская правда - Югра» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. Известно, что двое мужчин отправились на подводную рыбалку на реку Черная. Один вернулся на берег, а второй пропал. -

- В 20:30 часов в ЕДДС поступило сообщение о пропаже на Черной речке человека. На месте работают 8 человек и 3 единицы техники. Там МВД, Сургутский спасцентр и госинспектор по маломерным судам, - сообщили в пресс-службе МЧС.

На данный момент тело пропавшего рыбака не найдено.

Это уже не первый случай пропажи людей на реке Черная. Напомним, в августе произошла жуткая трагедия: там утонули женщина вместе со своей 12-летней дочкой, а второго ребенка доставили в больницу.

Отметим, что «Управление по делам ГО и ЧС» не рекомендуют югорчанам выходить на лед без необходимости. В особенности сейчас, когда из-за потепления меняется структура льда, он становится рыхлым, слоистым и хрупким. На реках наблюдаются промоины и так называемая водяная подушка (слой воды, образованный между снегом и льдом). Сотрудники ведомства просят незамедлительно сообщать о случаях ЧС по телефону 112.