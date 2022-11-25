Инвестполитика, мобилизация, вопросы здравоохранения: о чем говорила губернатор Югры Наталья Комарова на пресс-конференции в 2022 году

Фото: личная страничка Натальи Комаровой в соцсети

Главным политическим событием региона на этой неделе стала ежегодная пресс-конференция губернатора Ханты-Мансийского округа – Югры Натальи Комаровой, которая прошла 23 ноября 2022 года в очном формате. В диалоге приняли участие 85 журналистов из 55 СМИ, 8 блогеров, 25 операторов и фотографов, 20 представителей школьного и студенческого медиасообщества. Четверо представителей федеральных и зарубежных СМИ поучаствовали в режиме онлайн, включая журналистов из Макеевки, с которыми Югра в 2022 году заключила соглашение о сотрудничестве. Правда, из-за нестабильного сигнала Интернета у ребят не получилось присутствовать на самом мероприятии, поэтому они заранее направили свои видеовопросы. Так о чем же говорила Наталья Комарова с журналистами?

Жизнь есть жизнь

Конечно, главной темой на протяжении последних нескольких месяцев остается частичная мобилизация и вопросы оказания помощи мобилизованным. Как подчеркнула глава региона, Югра успешно справилась с заданием по частичной мобилизации, выполнив условия Минобороны РФ. Главное из них – бойцы должны иметь определенную военную специальность, поэтому работа проводилась с соблюдением этого принципа.

- Мы содействуем Министерству обороны России и мобилизованным гражданам, чтобы они были готовы выполнить цели и задачи спецоперации. Каждое решение тестируем на экспертном мнении минобороны и дополняем уставные выполненные требования Минобороны, необходимые для мобилизованных. Когда они находились в центрах слаживания, нам было обеспечить нерезкий переход из «дома» к «не дома». Индивидуальный пакет мы наполняли такими возможностями, которые снимают эту резкую границу, - рассказала Наталья Комарова.

В связи с частичной мобилизацией многие семьи временно остались без кормильца, то есть не только главы семьи, но и источника дохода. Некоторые, увы, не возвращаются. Для семей, потерявших сына, мужа или отца, на федеральном и региональном уровнях принято решения о единовременной выплате в 3 миллиона рублей, которая распределяется в равных долях между всеми членами семей, и ежемесячные пособия родителям погибших.

– Все расходы на похороны мы берем на себя, - говорит Наталья Владимировна. – Когда я разговариваю с представителями семей погибших, я им гарантирую, что всегда на обратной связи. Если возникнет какой-то вопрос, обязательно посодействуем и окажем необходимую помощь. Жизнь есть жизнь, но гибель каждого человека — невосполнимая потеря.

По словам губернатора, за каждой семьей закреплен социальный координатор, который как раз и занимается обратной связью с правительством региона. На все запросы и глава региона, и правительство реагируют оперативно, обсуждая и принимая соответствующие решения. Так, например, с ноября 2022 года правительство Югры обеспечивает комплексное сопровождение таких граждан и их семей, включающее оказание медицинской, юридической помощи, трудоустройство, образование, мероприятия с психологами по социализации, реабилитации.

- Важно не оставлять семью без поддержки, общения, контактов, связи с окружающим миром. Семьи должны знать, что о них помнит не только семья. Принимаются решения о присвоении имен погибших югорчан образовательным организациям, которые он закончили, памятным местам, улицам. Для семьи, которую постигло горе, мы должны быть тем плечом, на которое можно положиться, - подчеркнула Наталья Комарова.

К слову, Наталья Комарова, как никто другой, знает, какова жизнь жителей ДНР. В конце августа она с рабочим визитом побывала в Макеевке – городом, над которым Югра взяла шефство. Однако губернатор подчеркнула, что соглашение о сотрудничестве подписали две равные стороны. То есть, макеевцы – партнеры, а не «просители», и именно на этом основании выстраиваются отношения между двумя субъектами РФ.

- Каждая сторона друг другу может очень много дать. Например, в Югре планируются гастроли Донецкого театра, а Югра готова отправить туда своих артистов. В день рождения автономного округа мы закроем работу над гастрольной картой и разместим ее на официальном сайте департамента культуры и учреждений, которые будут участвовать в гастрольных поездках, - отметила Наталья Комарова.

Санкции – не помеха

Из-за специальной военной операции России на Украине Запад, как никогда, задавил Россию санкциями. Но не надо забывать о дружественных нам странах, например, о Беларуси, которая помогает, в том числе, с импортозамещением. По словам Натальи Комаровой, в правительстве Югры возлагают большие надежды на обмен бизнес-моделями между двумя странами в области ТЭК, торговли, научно-технического, культурного, гуманитарного направлений.

- В условиях санкций перспективна продукция машиностроения для региона — это важно для обеспечения коммунального сектора соответствующей техникой, чтобы обеспечить пассажирские перевозки. Белорусские машиностроители делают эту работу крайне хорошо, - отметила Наталья Комарова.

Каждый год Югра продает в Беларусь продукцию на 1,5 млрд долларов, а в «обратку» идет 140 млн долларов. Сейчас в интересах региона – продать белорусам цементные смеси и литиевые батареи, причем логистические цепочки уже сформированы.

- Перспективы колоссальные, и мы точно не успокоимся и будем искать, предлагать новые решения по сотрудничеству. Если говорить о гуманитарном направлении, наш международный проект «Победа одна на всех» имеет колоссальные последствия, отзвук и эхо участников этих экспедиций — образовательные проекты. У нас есть предложения для молодых людей получить самое разное образование. Мы заинтересованы в развитии межвузовских связей и научных разработок в том числе, - отметила Наталья Комарова.

Такие же теплые отношения у Югры и с Молдавией. Губернатор надеется, что экспорт продукции древесины в Молдову и импорт плодовоовощной продукции в Югру только.

Северный форум

В 2023 году Югра возглавит Северный форум, с которым регион взаимодействует с самого его основания с 1991 году. Этом международная организация, пользующаяся авторитетом во всем мире. По словам Натальи Комаровой, региональные координаторы форума предложили Югре председательство в Северном форуме.

- Мы согласились, и совету губернаторов предстоит принять решение, доверить или нет Югре председательствовать в Северном форуме. Зная потенциал югорчан на рациональные решения, имеющие целевое назначение, на абсолютно душевно, глубоко сопровождаемые, я взяла на себя смелость согласиться с предложением региональных координаторов взять на регион эту ответственность, - отметила Наталья Комарова.

Губернатор подчеркнула, что в Когалыме она встретилась с исполнительным директором секретариата Северного форума Владимиром Васильевым, с которым она обсудила повестку работы форума.

- У нас территория, которая является главной для коренных народов, и проекты по развитию финно-угорских народов тоже из тех, которые нас интересуют, и мы готовы предложить мировому сообществу наш опыт и наши практики в сохранении и развитии коренных малочисленных народов Севера. Насколько я знаю, в них будут крайне заинтересованы те, кто работает над этими вопросами, - заметила Наталья Комарова.

Инвестиционный климат

Несмотря на санкционное давление, Югра по-прежнему остается регионом России с прекрасным инвестиционным климатом. Ну, скажите, стали бы здесь развивать проект федерального значения по распоряжению Правительства РФ, будь оно не так? А, в Советском районе, на минуточку, начнут реализацию первого этапа по производству белковых компонентов основы сухих смесей для новорожденных.

- Ответственность инвестора, автора проекта, региона — колоссальная. Продукция крайне важная для здоровья наших детей и уводит от зависимости от западных компонентов. Работать кто будет? В первую очередь те, кто работал на предприятии «Советское молоко», - заметила Наталья Комарова.

На заводе будут выпускать около тысячи тонн «молочки», а работать будут специалисты из района и выпускники вузов – химики, аналитики, микробиологи и энергетики. Когда проект выйдет на полную мощность в 2025 году, на предприятии будут выпускать 15 тонн препаратов питания «иммунокол» в виде сухой субстанции, тысячу тонн белковых компонентов, 650 тонн основы для спортивного детского питания. Несмотря на то, что такие виды продукции не широко распространены, они представляют большую ценность для России.

Что касается рыбы, одного из главных сокровищ Югры, то базовой мощностью для переработки и производства рыбной продукции станет Ханты-Мансийский рыбзавод и производства первичной обработки в Кондинском, Белоярском, Октябрьском районах.

- В Березовском районе это решение будет сопровождаться созданием 75 рабочих мест по приему рыбы. Первичная обработка, охлаждение — не самые нулевые этапы производства рыбной продукции. Очень рассчитываем на то, что модель и это решение устоят и принесут результаты, - подчеркнула Наталья Комарова.

Ну, и, наконец, флагман экономики Югры – Топливно-энергетический комплекс. По мнению главы региона, в Ханты-Мансийском автономном округе «затянули с решениями по добыче нефти и газа в тех количествах, которыми располагают наши недра».

- В нашем регионе около 50 млн тонн нефти из ТРИЗ мы уже добываем, а ресурсный потенциал оценивается в 1,9 млрд тонн нефти. Бросить? Я не знаю никого, кто отказался от более зеленой нефти, которую добывают в Норвегии, и от нашей нефти, и от любой другой. А еще знаю меньше тех, кто бы отказался от доходов, связанных с этим видом экономической деятельности, - заметила Наталья Владимировна.

Подводя итог

Нельзя не напомнить нашим читателям, что в Югре завершается Год здоровьесбережения. В период с января по сентябрь 2022 года в регионе провели две трансплантации печени, пять трансплантаций почек и шесть – костного мозга. Югорские пациенты стали получать всю необходимую помощь на высоком уровне, в том числе и в области офтальмологии. Так, например, с этого года врачи освоили технологию пересадки роговицы.

- Следующий год будет проходить под знаком взаимопомощи. В этой связи внесу вам предложение в план мероприятий: давайте обсудим инициативу о назначении премии «Герой Югры». Я уверена, номинанты будут! – подвела итог Наталья Комарова.

Губернатор Югры поблагодарила журналистов за ценные и интересные вопросы, которые практически полностью охватили все значимые в России и Югре темы.

В качестве бонуса напомним вам, как проходила ежегодная пресс-конференция Натальи Комаровой в 2020 и 2021 году. Полную стенограмму этого года вы можете посмотреть на сайте правительства Югры.