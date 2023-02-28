Рая Мамедова из Сургута получила условный срок за оскорбление русского народа

Фото: соцсети

Известная на всю страну скандалистка Рая Мамедова спустя долгие месяцы судебных разбирательств дождалась приговора. Женщину судили по по статье 282 «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Три года условно - таким вердиктом закончился самый обсуждаемый процесс в Югре. Отметим, что Мамедовой грозило шесть лет тюрьмы.

- Приговором Сургутского городского суда от 28 февраля 2023 года Мамедова Р.С. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком три года - рассказали в пресс-службе Сургутского городского суда.

Теперь Мамедовой нужно соблюдать некоторые обязанности, возложенные на неё судом: своевременно встать на учет в специализированный государственный орган, который будет контролировать её поведение условно осужденного, по месту жительства; не менять место работы и жительства без уведомления этого органа и т.д. При этом мера пресечения в виде домашнего ареста с Раи снята.

Напомним, что скандал, главной «героиней» которого стала Рая Мамедова, произошел летом 2022 года. Все началось из-за банальной перепалки в домовом чате одного из многоквартирников, но в итоге это вылилось в межнациональный конфликт. Мужчина сделал замечание детям Мамедовой по поводу вандализма в лифте, на что Рая начала оскорблять не только данного человека, но и всех русских в его лице. На уроженку Азербайджана завели уголовное дело и только спустя 8 месяцев эта история обрела свой финал. За это время Рая лишилась сожителя, которого депортировали на родину за экстремизм, сменила адвоката, прошла несколько судебных слушаний и в итоге записала видео, обратившись за поддержкой к народу Азербайджана, обвинив суд в подкупе.