О чем говорила губернатор Югры Наталья Комарова в Инвестиционном послании и Обращении к жителям и депутатам

О чем говорила Наталья Комарова в своем обращении. Фото: Правительство Югры

Отчёт о результатах деятельности Правительства автономного округа за 2022 год, Инвестиционное послание, Обращение к жителям, депутатам и представителям общественности региона Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры презентовала 9 ноября 2022 глава региона Наталья Комарова. Это емкий политико-правовой документ, который определяет стратегию развития региона и включает в себя программные цели и задачи деятельности органов власти на предстоящий период, а также результаты и задачи экономики, социальной сферы и идеологи региона. Значительное место уделяется и национальным проектам, которые обозначил президент РФ Владимир Путин.

Социальная поддержка

Если вы помните, то ровно год назад Наталья Комарова объявила 2022-й Годом Здоровьесбережения в Югре. Его основной целью стало внедрение гражданских инициатив и самореализация граждан в области медицины и науки, которые направлены на сохранение здоровья людей. Сказано – сделано. Во многом благодаря реализации мероприятий в рамках Года Здоровьесбережения Ханты-Мансийский автономный округ вошел в ТОП-8 лидеров рейтинга регионов России по качеству жизни, в ТОП-12 – по коэффициенту рождаемости в России, в пятерке рейтинга по социально-экономическому положению. А по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства – уже в пятый раз на первом месте рейтинга Минэкономразвития РФ.

По словам Натальи Комаровой, социальную поддержку в 2022 году получили 380 тысяч жителей Югры, причем 15 тысяч получили ее у негосударственных поставщиков. Сто тысяч жителей Югры получили меры поддержки, которые появились в этом году:

- единовременная выплата 5 тысяч рублей на каждого ребенка семьям с низкими доходами и семьям с детьми-инвалидами;

- ежемесячное пособие опекунам совершеннолетних недееспособных граждан 15 тысяч рублей;

- единовременная денежная выплата 15 тысяч рублей женщинам, родившим в возрасте до 35 лет первенца;

- выплаты 10 тысяч рублей гражданам ДНР и ЛНР, вынужденно покинувших свои территории и прибывших в Россию;

- меры государственной поддержки для военнослужащих, выполняющих задачи спецоперации и членам их семей.

Наталья Комарова с югорчанами. Фото: правительство Югры

Непростое время, в котором мы живем, вынудило правительство Югры и губернатора Наталью Комарова сосредоточиться на мерах сохранения уровня жизни людей, поддержании устойчивости экономической системы региона, сохранения рабочих мест и социальных мер поддержки наиболее уязвимых категорий граждан. В Югре потребовалась мобилизация ресурсов в части экономики и в части консолидации гражданского общества и бизнес-структур.

Как отметил спикер Думы Югры Борис Хохряков, несмотря на небывалое санкционное давление на Россию со стороны Запада и спецоперацию на Украине, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра достойно выдержал все макроэкономические испытания.

- На протяжении года депутаты Думы Югры с подачи губернатора дважды пересмотрели доходную базу региона в сторону увеличения. Дополнительные средства мы направили в муниципальные бюджеты на развитие образования, здравоохранения, культуры, спорта, ЖКХ и подготовку к зиме. То есть все социальные обязательства, заложенные в бюджете на этот год, реализуются и будут выполнены, - подчеркнул Борис Хохряков.

И действительно, социальная сфера семимильными шагами развивается в Югре. Регион является инициатором новых проектов и практик участия негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, а также в реализации региональных проектов: «Старшее поколение», «Спорт — норма жизни», «Содействие занятости», «Успех каждого ребенка», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Награждение волонтеров. Фото: правительство Югры

Человеческий капитал

Одним из приоритетов окружной стратегии развития Югры является развитие человеческого капитала. Важным элементом в экосистеме высшего образования станет образовательный центр – филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета в Когалыме, который в 2023 году войдет в региональную систему подготовки квалифицированных кадров.

По словам Натальи Комаровой, югорчане получат образование буквально «из дома» по таким направлениям деятельности нефтегазодобывающего сектора, как геология, бурение и разработка нефтяных и газовых месторождений. Каждый год центр будет принимать абитуриентов на 120-130 бюджетных мест. Более того, в День знаний 1 сентября 2023 года в Югре откроется два образовательно-производственных центра в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Один из них будет работать на базе Югорского госуниверситета в области ТЭК, второй – в отрасли добычи полезных ископаемых на базе Когалымского политехнического колледжа.

- Такая модель ориентирована на максимальное приближение учебно-производственного процесса к реальным условиям производства с применением новых образовательных технологий, - подчеркнула Наталья Комарова.

До 1 сентября 2023 года департамент образования и науки Югры создаст кластеры в соответствии с утвержденной дорожной картой. Обновится материально-техническая база и будут установлены дополнительные контрольные цифры приема.

Комментируя Обращение Натальи Комаровой, лидер фракции «Единая Россия» в Думе Югры Наталья Западнова заявила, что развитие человеческого, капитала, улучшение качества жизни и интеллектуальная экономика — ключевые приоритеты развития региона.

- В обстоятельствах кризиса и пандемии всегда есть возможность быстро и технологично перестроиться, актуализировать программы и продолжить развиваться, - отметила Наталья Западнова. – В своем отчете Наталья Владимировна объяснила развитие интеллектуальной экономики с учетом тех возможностей, которые есть в регионе. Это направлено на эксплуатацию месторождений нефти, залегающих в пластах на большой глубине, чтобы сделать этот процесс более технологичным и повысить показатели добычи.

Особенно Наталью Западнову порадовал тот факт, что в Югре планируется реализовать программы развития человеческого капитала, в которых будут участвовать региональные высшие учебные заведения и колледжи.

- Я для себя отметила создание образовательных производственных центров в Когалыме и Ханты-Мансийске в рамках федерального проекта «Профессионалитет», - заключила спикер.

«Команда Югры»

Конечно, взаимодействие с общественностью и работа над социально-экономическим развитием региона не могла бы быть полной без «Команды Югры», которая действует в интересах каждого жителя региона. Несмотря на то, что Наталья Комарова полностью контролирует ситуацию в регионе, стиль её ручного управления уходит. Все поручения глава региона передает правительству Югры, которые работают над усилением роли муниципалитетов в достижении региональных и национальных целей.

Все решения, которые принимает «Команда Югры» и лично Наталья Комарова, основаны на постоянной обратной связи с жителями региона. То есть практически любая просьба людей – практически «закон» для власти. По словам депутата Думы Югры Оксаны Михеевой, благодаря слаженной команде Югры, достигнуты хорошие результаты в социальной сфере, в медицине, строительстве и природопользовании.

- Наша главная задача — исполнение наказов, инициатив югорчан. На это нацелена наша «Карта развития Югры» со сроком реализации 5 лет. Сейчас в ней 740 проектов. Реализованы, по состоянию на 7 ноября, 167 проектов, - подчеркнула Оксана Михеева.

По окончании Обращения Натальи Владимировны команда Югры провела стратегическую сессию-форум, на котором наметила пути реализации стратегии региона и проработала основные тезисы, сказанные губернатором. Как отметил заместитель губернатора региона Алексей Охопков, в работе над проектами поучаствовали более 400 человек, которые предложили 63 идеи. Все они пройдут «глубокую проработку», а лучшие идеи включат в рабочий план правительства и дорожную карту реализации Стратегии социально-экономического развития Югры.

- В случае необходимости мы снова обратимся к вам за советом. Уверен, что все вместе мы, как «Команда Югры», сможем большую, лучшую часть из этих идей воплотить, - отметил Алексей Охопков.

Стратегическая сессия. Фото: правительство Югры

Участники форума разделились на площадки «Качество жизни», «Комфортная среда», «Инвестиционная стратегия Югры» и «Научное и цифровое развитие». Каждая группа презентовала пятерку проектов внутри направления. По итогам сессии-форума «Команда Югры» составят каталог проектов и мероприятий, направленных на достижение стратегических целей автономного округа.

По словам заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова, все предложения участников сессии изучат специалисты профильных департаментов.

- Главная задача — обработать и реализовать как можно больше хороших предложений. Такой же подход мы применяли при формировании «Карты Югры», в создании которой участвовали десятки тысяч югорчан. Затем лучшие предложения были отобраны и включены в конкретные программы, подлежащие финансированию и контролю, - подчеркнул Алексей Шипилов.

КСТАТИ

2023 год в Югре объявлен Годом взаимопомощи. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова.

Наталья Комарова объявила 2023 год Годом взаимопомощи в Югре. Фото: правительство Югры

- В поддержку инициатив десятков тысяч югорчан, с уважением к ним предлагаю объявить 2023 год в Югре Годом взаимопомощи для каждого из нас, кто делает мир лучше, неравнодушен к ближним, помогает потому, что не может иначе, - отметила Наталья Комарова.