В ХМАО сотрудниками ФСБ пресечена попытка диверсии на участке Свердловской железной дороги

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Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на участке Свердловской железной дороги в Нижневартовске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России по Тюменской области.

- В результате оперативно-разыскных мероприятий региональным управлением ФСБ РФ по Тюменской области пресечена попытка совершить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры. Следственным отделом возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК РФ «Покушение на совершение диверсии», - сообщили в пресс-службе.

Житель Нижневартовска, является ярым противником проведения специальной военной операции, запланировал несколько противозаконных действий, чтобы вывести из строя релейные металлические шкафы, предназначенные для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах и железнодорожных станциях. В числе этих действий был поджог. Для этого он купил необходимые для реализации своего плана средства и отправился на заранее выбранный им участок Свердловской железной дороги, где его задержали с поличным оперативники РУФСБ.

В данный момент следственный отдел ФСБ по Свердловской области возбудил уголовное дело за попытку диверсии. К счастью, мужчина не нанес никакого ущерба железнодорожной инфраструктуре. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, а пока сотрудники силового ведомства выясняют у задержанного все детали запланированной операции.

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