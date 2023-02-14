На хоккейном матче в Югре парень предпочел съесть хот-дог, а не целовать девушку

Фото: скриншот с видео ХК «Югра»

День святого Валентина, или День всех влюбленных принято считать одним из самых романтичных и красивых праздников. В этот день влюбленные парни и девушки обмениваются «валентинками» и признаются друг другу в чувствах. И что же может быть прекраснее поцелуя? Но бывает так, что вторая половинка занята чем-то другим, и не замечает, что тот самый момент, когда нужно взять дело в свои руки, настал! Так и случилось на одном из хоккейных матчей в Югре.

Камера для поцелуев засняла целую драму на хоккейном матче «Югра» - «Южный Урал». В объектив попала пара молодых людей. И, как это должно было произойти, все ждали красивой сцены поцелуя. Девушка почти сразу заметила момент съемки, а вот парень, по всей видимости, был настолько увлечен поеданием хот-дога и своим гаджетом, что совсем позабыл о том, что происходит вокруг. Невооруженным взглядом было понятно, что красавица почувствовала себя неловко в сложившейся ситуации, но спасти момент поспешил талисман хоккейного клуба мамонт по имени Пархом.

Он заключил девушку в свои объятия и сделал то, что должен был сделать её спутник - подарил поцелуй. Затем Пархом отобрал у парня недоеденную сосиску и отвесил ему подзатыльник за такое неджентельменское поведение. А после вновь обнял болельщицу и указал парню на то, что упускать такую красавицу, как минимум, неприлично.

Ситуация очень повеселила всех присутствующих и тех, кто посмотрел этот ролик в интернете.

«Такую девушку нужно постоянно целовать» - отметил один из комментаторов в паблике хоккейного клуба. Будем надеяться, что молодой человек усвоит урок и в следующий раз не упустит свой шанс.

- Целуйте своих любимых почаще, пока это не сделал кто-то другой! - написали на своей странице в соцсети ХК «Югра», опубликовав ролик.

Фото: ХК «Югра»

«Комсомольская правда - Югра» решила познакомиться поближе с историей происхождения талисманов хоккейного клуба и узнала у пресс-службы клуба, что на данный момент талисманами считаются мамонты Пархом и его подружка Маруся. Кстати, Маруся тоже успела показать свое обаяние и преподать уроки флирта болельщикам. Пресс-служба ХК накануне опубликовала пару видео, на которых мамонтиха флиртует с хоккеистом Валерием Васильевым и ему похоже такие милые жесты приходятся по душе.

- В последние сезоны мы активно используем различные медиаресурсы в нашем клубе. Одним из таких является кис-камера, ну или просто съемка какого-то милого или курьезного момента во время домашних игр. Например, когда болельщики засыпают во время матча мы можем включить мелодию из "Спокойной ночи малыши", - рассказал нашему корреспонденту руководитель пресс-службы Пётр Ермаков.

Фото: ХК «Югра»

По его словам, талисманы, они же мамонты, помогают веселить публику и разбавлять напряженные моменты игр своим веселым нравом. Мамонт Пархом, несмотря на его суровый и грозный вид, обладает позитивными качествами: веселый, танцевальный, харизматичный и обаятельный. А Маруся, пришедшая к ним в команду сравнительно недавно, помогает Пархому и дарит зрителям любовь и женское обаяние.