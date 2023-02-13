Опаснейшего преступника в России Юрия Чекина спустя 20 лет могут приговорить к пожизненному заключению за убийство прокурора

Фото: коллаж (фото УМВД России по ХМАО-Югре и соцсети)

Следственный комитет Югры завершил расследование уголовного дела против одного из самых разыскиваемых преступников России Юрия Чекина. Он совершил сразу несколько преступлений, но одним из самых громких стало убийство прокурора Ханты-Мансийского автономного округа Юрия Бедерина.

После продолжительного расследования следователи собрали уйму доказательств того, что Юрий Чекин замешан в семи преступлениях. Окончательную судьбу бывшего чиновника Минфина РФ по ХМАО-Югре решит суд, а пока попробуем разобраться кто такой Юрий Чекин и что конкретно он натворил.

Биография опасного преступника

Фото: соцсети

Юрий Васильевич Чекин родился в селе Кошкино Белозерского района Курганской области 1 января 1963 года. До начала работы в контрольно-ревизионном управлении Минфина РФ по ХМАО о его жизни толком ничего не известно. По некоторым данным, долгое время он встречался с собственной племянницей Аленой. Эти отношения были аморальны не только с точки зрения родства, но и тем, какой криминальный образ жизни они вели.

Кража больше 15 миллионов рублей

В начале 90-х Юрий Чекин становится главным контролером-ревизором контрольно-ревизионного управления Минфина РФ по ХМАО-Югре. И именно тогда он совершает свое первое преступление. По информации следственных органов, в течение 1993 года чиновник похитил у государственного строительного предприятия больше 15 миллионов рублей. С этого момента он становится фигурантом уголовного дела и знакомится с прокурором Ханты-Мансийского округа Юрием Бедериным, который впоследствии будет убит от его же руки. Юрий Бедерин занимался делом о хищении огромных по тем временам денег. Прокурор был уверен в виновности Чекина, но в суде доказать хищение не удалось. Однако Бедерин не сдавался и продолжал искать улики. А Чекин, похоже, понимал, что генерал обязательно докопается до истины и решил устранить принципиального прокурора.

Неподкупный прокурор Юрий Бедерин мешал криминальным авторитетам 90-х

Юрий Бедерин возглавил прокуратуру ХМАО в 1991 году. За десять лет службы проявил себя ответственным, честным и верным службе руководителем. При нем надзорное ведомство ежегодно выявляло в среднем около четырех тысяч нарушений закона. Несмотря на то, что сотрудники Бедерина выявляли нарушителей закона среди должностных лиц и предпринимателей, прокурор не был замешан в коррупции. Более того, считался неподкупным, принципиальным человеком, который жил скромно и даже не имел собственного автомобиля. С другой стороны именно эти черты характера прокурора привели к тому, что у него появилось множество недоброжелателей в самых влиятельных кругах. Одним из таких был Чекин.

Убийство прокурора

25 июля 2000 года стал роковым днем для честного прокурора Юрия Бедерина. Он был убит в подъезде своего дома тремя выстрелами из огнестрельного нарезного пистолета. Его убийство тщательно продумал, спланировал и заказал чиновник Юрий Чекин.

- В июне 2000 года Чекин из мести за принципиальную позицию прокурора ХМАО Бедерина Ю.А. и исполнение им служебного долга, направленного на привлечение Чекина к уголовной ответственности за мошенничество, организовал убийство прокурора округа, выступив в роли заказчика - сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По материалам дела, глава окружной прокуратуры тем вечером приехал на служебном авто к своему дому на улице Коминтерна в Ханты-Мансийске. Он вышел из машины, подошел к подъезду и встретил по пути встречает десятилетнего сына соседки. Мальчик оказывается последним, кто видел Юрия живым.

После того, как в подъезде раздаются выстрелы, подросток, немного выждав, заходит туда и между первым и вторым этажами видит лежащего в крови Бедерина, На шум и крики ребенка сбегается весь подъезд. Преступников видели только рабочие, которые чинили крышу котельной напротив дома прокурора. Они видели, как после выстрелов мальчик зашел в подъезд, а потом оттуда выбежали два человека в темных очках. По описаниям свидетелей удалось составить их фотороботы. Прокурора хоронил весь город, проститься с ним пришли сотни людей.

Фото: Прокуратура ХМАО-Югры

Еще два смертельных заказа от Чекина

- В 1996 году Юрий Чекин заказал убийство одного из своих знакомых Руппеля А.В., а в 1998 году организовал убийство жителя Ханты-Мансийска Израилова Б.М., сообщают силовики.

Первой жертвой стал Руппель, по данным СКР, киллеры убили его 7 ноября также в подъезде одного из домов в Ханты-Мансийске. А помешал он Чекину тем, что через финансовые манипуляции попытался присвоить себе денежки чиновника, что тому очень не понравилось. Измаилов был убит 3 января 1998 года выстрелом из пистолета. Чекин заказал его за то, что тот проиграл ему крупную сумму денег и, по всей видимости, не спешил ее отдавать. Как итог, Чекина заочно обвинили в мошенничестве, организации убийств и незаконном обороте оружия, а также посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование. Все это тянуло на пожизненный срок и смекнув это Юрий Чекин подался в бега.

Больше 20 лет скрытой жизни и миллион рублей «за голову» особо опасного преступника

В 2000 году Чекина объявили в международный розыск. Но, как оказалось, все эти 20 лет он оставался в Ханты-Мансийске и имел при себе лишь советский паспорт. Жил мошенник и убийца среди людей в арендованной квартире. За участие в поимке особо опасного преступника УМВД России по ХМАО в 2014 году объявило награду в 1 миллион рублей, но даже этого не дало никаких результатов.

- На протяжении последних лет Чекин проживал в Ханты-Мансийске, скрываясь в многоквартирном доме по улице Калинина. Чтобы не попасть под подозрение, он не выходил на улицу, а окна завесил непрозрачной пленкой. Кроме того, в одной из комнат под подоконником обнаружен тайник, в котором мог спрятаться человек. Также при обыске удалось изъять оружие и документацию, важную для уголовного дела, - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

За время, пока Чекин находился в розыске, он не сидел «без дела». Осенью 2009 года Чекин, лично пытался убить заместителя прокурора, занимавшего эту должность до 1996 года. Для это преступник купил пистолет Макарова и боеприпасы к нему. Летом 2010 года он обратился к знакомой жительнице Ханты-Мансийска с просьбой организовать приезд в город бывшего заместителя прокурора, проживающего за пределами округа. Но женщина отказалась быть соучастницей в убийстве. На этом Юрий Чекин не остановился и зимой 2011 года попытался снова заказать убийство бывшего прокурора. За исполнение «заказа» он заплатил 8 миллионов рублей, привлек одного из своих знакомых, которому передал аванс в 4 миллиона рублей. Но довести дело до конца вновь не получилось, так как исполнитель отказался совершать убийство.

Как поймали Чекина

Юрий Чекин попал в руках силовиков 26 октября 2021 года, в весьма символичную дату - день рождения прокурора Юрия Бедерина. По информации СК России, это случилось благодаря слаженной коллективной работе сразу нескольких силовых структур.

- Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям, оперативно-розыскным мероприятиям место нахождения Чекина установлено, и 26 октября 2021 года он задержан. По уголовному делу собраны достаточные доказательства. Проведено более 1000 следственных и процессуальных действий, сотни допросов, десятки экспертиз и исследований. Объем уголовного дела составил 88 томов - сообщает СКР.

Задержать беглеца получилось только благодаря его сыну Сергею. Чекин планировал поделить между сыном и племянницей свои активы, в один момент он сообщил о планах наследнику, но эти планы Сергея не устроили. Ему нужна была вся собственность отца.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего обвиняемому инкриминируются 7 преступлений:

- мошенничество, совершенное в крупном размере;

- склонение другого лица к совершению умышленного убийства из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц

-;склонение другого лица путем подкупа к совершению убийства группой лиц по предварительному сговору;

- склонение другого лица к незаконному приобретению, передаче, хранению, перевозке и ношению оружия;

- посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование;

- приготовление к посягательству на жизнь лица, осуществляющего предварительное следствие;

- незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенные группой лиц по предварительному сговору.