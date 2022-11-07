В Югре три волка вышли к людям и утащили в лес собаку

Охотник сообщил о выходе волков к одному из поселков ХМАО. Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

В поселке Пионерском Советского района заметили волков, об их появлении в населенном пункте сообщил местный охотник Рамиль Шагвалеев. Он рассказал в соцсети "Вконтакте", что жертвой хищников стала собака, которую дикие и, судя по всему, голодные звери утащили на ул. Солнечной.

- Внимание Пионерцы! Жители крайних улиц Заводская, Солнечная, Кедровая и т.д., к поселку вышли волки, предположительно в количестве трех штук. Одну собаку утащили на Солнечной. Если ваши собаки бегают, то лучше закройте в вольеры, с цепей собак они умеют снимать. Заборы до двух метров им тоже не помеха - написал Рамиль Шагвалеев в соцсети.

И раньше волки часто выходили, но после масштабных пожаров еды в лесу для них практически нет и такие визиты к людям могут происходить все чаще. В комментариях жители сообщают, что тоже видели волков.

- В 4 часа утра на Солнечной появились два волка, муж с сыном вовремя вышли на улицу, а то и нашей собаки бы уже не было, - пишет одна из жительниц Елена Нохрина.

Ситуацию прокомментировали в местной администрации, предупредив жителей об опасности.

- В связи с поступившей информацией о выходе из лесного массива группы волков в восточной части поселка , в результате которого произошла гибель домашней собаки, направлено сообщение в Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры о проведении мероприятий по регулированию численности волков, находящихся в лесном массиве вблизи городского поселения Пионерский - сообщают в администрации городского поселения.

Жителям посоветовали быть осторожнее и не выходить в вечернее и ночное время на улицу, особенно, на окраины поселка.

Напомним, мы писали ранее о том, как в одном из микрорайонов Югорска волки загрызли овчарку.