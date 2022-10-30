«Русские Витязи» показали Сургут глазами пилота истребителя

Вот так выглядит Сургут на огромной высоте

Авиационная группы высшего пилотажа «Русские Витязи» решила порадовать жителей Сургута, опубликовав в своих соцсетях необычный 11-минутный ролик. В нем пилот истребителя Су-35С Андрей Алексеев показывает город с высоты птичьего полета, причем съемка идет от первого лица.

- В июне «Русские Витязи» выполняли демонстрационные полеты в гостеприимном Сургуте! В этот раз мы позаботились о том, чтобы жители смогли увидеть свой родной город c высоты полета сверхманевренного истребителя Су-35С! К сожалению, пришлось сжать 40-минутный полет до 11 минут записи, но самое важное мы постарались не упустить! Приятного просмотра, друзья! - сказал представитель авиационной группы.

Ролик получился поистине захватывающим! На кадрах, снятых из кабины истребителя, город кажется совсем крохотным, а его окрестности поражают своей красотой и уникальными пейзажами.

Кстати, примерно за сутки видео набрало свыше 23 тысяч просмотров, и количество только продолжает расти.

Ранее «Комсомольская правда - Югра» рассказывала о том, что «Русские Витязи» встретились со школьниками в Сургуте. Ребята активно включились в беседу, задавали летчикам вопросы о строении техники и управлении истребителей, а также спрашивали, какие фигуры высшего пилотажа самые сложные для исполнения.