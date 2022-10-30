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Общество30 октября 2022 9:00

«Русские Витязи» показали Сургут глазами пилота истребителя

Ролик получился поистине захватывающим
Вера Зенина
Вера Зенина
Вот так выглядит Сургут на огромной высоте

Вот так выглядит Сургут на огромной высоте

Авиационная группы высшего пилотажа «Русские Витязи» решила порадовать жителей Сургута, опубликовав в своих соцсетях необычный 11-минутный ролик. В нем пилот истребителя Су-35С Андрей Алексеев показывает город с высоты птичьего полета, причем съемка идет от первого лица.

- В июне «Русские Витязи» выполняли демонстрационные полеты в гостеприимном Сургуте! В этот раз мы позаботились о том, чтобы жители смогли увидеть свой родной город c высоты полета сверхманевренного истребителя Су-35С! К сожалению, пришлось сжать 40-минутный полет до 11 минут записи, но самое важное мы постарались не упустить! Приятного просмотра, друзья! - сказал представитель авиационной группы.

Ролик получился поистине захватывающим! На кадрах, снятых из кабины истребителя, город кажется совсем крохотным, а его окрестности поражают своей красотой и уникальными пейзажами.

Кстати, примерно за сутки видео набрало свыше 23 тысяч просмотров, и количество только продолжает расти.

Ранее «Комсомольская правда - Югра» рассказывала о том, что «Русские Витязи» встретились со школьниками в Сургуте. Ребята активно включились в беседу, задавали летчикам вопросы о строении техники и управлении истребителей, а также спрашивали, какие фигуры высшего пилотажа самые сложные для исполнения.

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