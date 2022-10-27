Правительство Ханты-Мансийского округа - Югры представило окружной Думе прогноз бюджета региона на три года

Фото: Дума Югры

Вторая половина осени – это время не только для подведения предварительных итогов, но и для планов на будущее. Так, например, в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры уже задумались о перспективах региона на ближайшие годы. На депутатских слушаниях, прошедших в окружном парламенте 25 октября 2022 года, представили прогноз социально-экономического развития, основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики и характеристики окружного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Куда пойдут деньги?

Проект окружного закона «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», который поддержали депутаты, предполагает увеличение доходов бюджета Югры на 2022 год на 13,4 млрд рублей, расходов – на 13,7 млрд рублей.

- Это уже вторая корректировка бюджета Югры в 2022 году, в сторону увеличения, – говорит председатель Думы Ханты-Мансийского округа – Югры Борис Хохряков. – В результате уточненные параметры бюджета на этот год составят: доходы – почти 282 миллиардов рублей, расходы – без малого 320 миллиардов рублей, дефицит – 37 миллиардов рублей.

На что же пойдут эти деньги? Практически четверть (4,5 млрд рублей) пойдет на увеличение зарплат бюджетникам. Ещё 2 млрд рублей потратят на социальные выплаты по госпрограмме «Социальное и демографическое развитие», 3 млрд рублей – на дорожное строительство по госпрограмме «Современная транспортная система», львиную часть которого отдадут на строительство моста через Обь в районе Сургута. На решение жилищных проблем в муниципалитетах Югры уйдет 1,6 млрд рублей (госпрограмма «Развитие жилищной сферы»), 500 миллионов рублей – на снос «фенольных» домов (домов с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида, - прим. ред.).

- Запланированы деньги на выплаты мобилизованным, строительство социальных объектов и на другие направления, – отметил Борис Хохряков. – Также в бюджете сохранят массу налоговых льгот и послаблений, в том числе, малому и среднему бизнесу. Сохранят определенные льготы по налогу на имущество и для некоторых предприятий, что в нынешнее непростое время крайне необходимо.

Борис Хохряков. Фото: Дума Югры

Финансирование госпрограммы «Современное здравоохранение» увеличат почти на 2 миллиарда рублей. На эти деньги в регионе будут закупать медицинское оборудования, ремонтировать поликлиники и больницы, а также реализовывать региональные проекты модернизации первичного звена здравоохранения и развивать систему раннего выявления заболеваний.

- Часть денег используют на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение не только взрослых, но и юных югорчан. А также на оснащение и дооснащение учреждений, оказывающих медицинскую помощь по реабилитации. На систему лекарственного обеспечения граждан, включая льготное, также предусмотрены дополнительные средства, - сообщил заместитель председателя Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социальной политике Николай Ташланов.

По мнению председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, член фракции «Единая Россия» Александра Колодича, при составлении проекта бюджета и прогноза социально-экономического развития региона на среднесрочную перспективу депутаты руководствовались обстоятельствами, в которых пребывает российская и мировая экономики.

- Макроэкономическая действительность напрямую влияет на финансовые планы Югры. При разработке бюджета специалисты учитывали различные тенденции и варианты развития событий и пришли к тому базовому варианту, который предстоит вскоре принимать депутатам за основу. Разработанный проект бюджета вселяет определенную надежду на дальнейшее поступательное развитие региона при сохранении всех социальных обязательств, - уверен Александр Колодич.

Бюджет – социально ориентированный

Как мы с вами видим, уважаемые читатели, окружной бюджет по-прежнему остается социально ориентированным. По мнению депутата окружного парламента, единоросса Степана Пыталева, поступления – больше запланированного. А это значит, что для улучшения жизни жителей Югры появляется все больше возможностей.

Сергей Пыталев. Фото: Дума Югры

По данным исследования, подготовленного «РИА Рейтинг» по итогам первой половины 2022 года, Югра крепко закрепилась в пятерке лучших регионов по социально-экономическому положению среди субъектов РФ. Как отметил директор департамента экономического развития, заместитель губернатора Югры Роман Генкель, доля округа в общероссийской добыче нефти составляет 41,3%, а добыча полезных ископаемых в целом, в структуре промышленного производства, составляет 80,1%.

- Другие отрасли, которые вносят вклад по доходности, с точки зрения вложенного бюджетного рубля это, безусловно, проекты в сфере обрабатывающей промышленности, промышленной инфраструктуры, энергетики, строительства, - сообщил Роман Генкель.

Помимо всего прочего, в Югре ожидают увеличение численности населения и продолжительность жизни югорчан. Это один из важнейших показателей прогноза социально-экономического развития региона.

- Численность населения в среднегодовом исчислении к 2025 году по отношению к уровню 2022 году увеличится до 1 млн 741 тысячи человек. Ожидаемая продолжительность жизни в 2025 году увеличится до 75,92 лет. Этому будет способствовать проведение диспансеризации, оказание жителям округа высокотехнологичной медицинской помощи, внедрение новых прогрессивных медицинских технологий и развитием телемедицины, - подчеркнул спикер.

Фото: Дума Югры

Что касается развития налоговой, бюджетной и налоговой политики Югры, то в современных условиях основным вектором развития этих направлений станет установление оптимальной налоговой нагрузки и продвижение на практике на региональном уровне федеральных решений.

- Этому будет способствовать решение следующих задач: обеспечение стабильных условий для деятельности инвесторов и развития механизмов привлечения инвестиций в целях реализации инвестиционных проектов, увеличения числа рабочих мест, создания новых хозяйствующих субъектов и производств; формирование оптимальной налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего предпринимательства и других налоговых мер, - подчеркнула директор департамента финансов – заместитель губернатора Югры Вера Дюдина.

По её словам, также продолжится модернизация системы здравоохранения и социальной поддержки. В частности, в Югре усовершенствуют оказание медицинской помощи, в том числе в труднодоступных и отдаленных районах, профилактики заболеваний, и улучшат систему лекарственного обеспечения.

- В сфере жилищно-коммунального хозяйства будет продолжена реализация комплекса мер, направленных на обеспечение доступным и комфортным жильем, качественными коммунальными услугами жителей, повышение комфортности общественного пространства», - заключила Вера Дюдина.

Обсуждение бюджета. Фото: Дума Югры

Напомним, ранее мы сообщали о том, что бюджет Югры на 2022 и плановые 2023-2024 годы останется социально-ориентированным.