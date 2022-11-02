В Нижневартовске лифт с женщиной и собакой пролетел четыре этажа вниз

Утром в одном из многоквартирных домов Нижневартовска сорвался грузовой лифт с пассажиром Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске сегодня утром случился неприятный инцидент: в одном из многоквартирных домов сорвался грузовой лифт, а внутри находилась женщина с собакой. Об этом случае рассказали жильцы дома, описав случившееся в одном из местных пабликов в соцсети "Вконтакте".

- В доме № 76 по улице 60 лет Октября сорвался лифт. Внутри находилась женщина с собакой, которая спускалась с 8 этажа. Говорят, начал падать с 4 этажа, и его вовремя поймали боковые уловители. Все живы, здоровы. Женщина отделалась испугом, - говорится в сообщении.

"Комсомольская правда" решила разобраться в произошедшем и связалась с АО «Управляющая компания № 1», которая занимается обслуживанием данного дома. Главный инженер УК №1 Нижневартовска Юрий Анатольевич Похила опроверг информацию о падении лифта, сообщив что сработала система безопасности и лифт просто остановился, но немного жестче обычного.

- Никаких падений не было. Если-бы, как пишут в соцсетях, лифт пролетел 4 этажа, человек, находящийся внутри получил бы травмы и последствия были-бы гораздо плачевнее - говорит Юрий Анатольевич.

По его словам, во время движения лифта сработала аварийная остановка, точной причины почему она сработала пока не известно. Женщину вызволили из лифта через 10 минут и вышла она улыбаясь, была в порядке и собачка. Конечно её испугал скрежет издаваемый лифтом в это время, но не более.

Кроме того, главный инженер отметил, что месяц назад проводилась ежегодная проверка, которую проводил независимый инженерный центр и не выявил никаких неисправностей.

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