«Народный участковый» ХМАО – Югры: "С детства мечтал стать полицейским"

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

В Югре начинается финальный этап XII Всероссийского конкурса «Народный участковый», который традиционно проходит на сайте «Комсомольской правды». До 10 ноября каждый пользователь соцсетей сможет проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. Ханты-Мансийский округ представляет старший лейтенант полиции Тажитдинов Данил Нафисович из Нижневартовского района. Он стал победителем второго регионального этапа, где его поддержали почти 4 тысячи югорчан. Данил Нафисович служит в правоохранительных органах более 9 лет. Он рассказал "Комсомольской правде-Югре" о том, почему он решил участвовать в конкурсе и что ему нравится в работе полицейского.

МЕЧТА ДЕТСТВА

Данил Нафисович родился 6 апреля 1990 года в Челябинске, рос в полной семье и с детства мечтал стать полицейским. Он упорно шел к цели: отслужил в ВМФ по призыву, работал в СИЗО, в 2016 году окончил Уральскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (по направлению «Юриспруденция») и уже после стал участковым.

Фото: личная страница Данила Тажитдинова в соцсети

ЛЮБИМАЯ РАБОТА

Данил Нафисович служит старшим участковым уполномоченный отдела участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних МОМВД России «Нижневартовский» ХМАО - Югры. По его словам, в работе ему все нравится. Каждый день он отправляется на службу с большим удовольствием. Его работа напрямую связана с населением, но порой приходится сталкиваться и разбираться с необычными ситуациями: например, когда одна собака загрызла другую.

- Особенных случаев в работе много. Так всего и не припомнишь, каждый день что-то происходит: обращаются люди, жалуются на шум, но иногда бывают и серьезные правонарушения, - рассказывает участковый.

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

Все это не мешает Данилу с успехом нести службу. Кстати, работа участковых в Нижневартовском районе отличается от работы их городских коллег: особенностью работы является отдаленность сельских поселений.

- Оснащение участковых уполномоченных у нас на высшем уровне: есть плавсредства, снегоходы. Транспорт МВД позволяет добраться до отдаленных территорий по сообщению о преступлении либо административном правонарушении, - поясняет заместитель начальника отдела-начальник отделения участковых уполномоченных полиции МО МВД России "Нижневартовский" Юрий Васильев.

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

По его словам, участковые знают каждого своего жителя в лицо, находят подход к каждому, поэтому раскрываемость преступлений проходит более качественно. Так, за восемь месяцев 2022 года на административном участке совершено 23 преступления и все они раскрыты Тажитдиновым. Кроме этого, за указанный период старшим участковым рассмотрено 88 обращений и заявлений граждан, по которым приняты законные решения.

Коллеги отзываются о Тажитдинове, как об опытном участковом. В коллективе он пользуется уважением за человеческое отношение к людям, их бедам и радостям. На протяжении всей службы в ОВД является дисциплинированным, исполнительным сотрудником. А своим главным профессиональным достижением Данил Нафисович считает стабильную и контролируемую оперативную обстановку на обслуживаемом административном участке.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Для старшего лейтенанта полиции участие в конкурсе прежде всего является хорошей возможностью повысить свой профессионализм, перенять опыт коллег, научиться чему-то новому.

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

- Как и любой другой человек я рад успеху. Рад, что смог пройти первые этапы и попасть в финальный этап конкурса. Благодарен всем, кто голосовал и будет голосовать за меня, - говорит Данил Тажитдинов.

Особенно дорога для Данила поддержка семьи: прежде всего за него болеет супруга Наиля и двое детей.

ВАЖНО

Голосование проводится до 10 Ноября 2022 года.

Только один представитель от каждого субъекта Российской Федерации принимает участие в заключительном финальном голосовании. Это победители территориального и регионального этапов конкурса, за которых свои голоса отдали более 300 тысяч россиян.

После финального голосования на сайте «Комсомольской правды» KP.RU победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручения призов состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

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