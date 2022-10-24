В Нижневартовске разъяренная женщина отомстила разбила топором чужой автомобиль

Фото: соцсети

В Нижневартовске утро 24 октября оказалось недобрым для одного из жителей города. Разгневанная женщина разнесла топором его автомобиль на парковке возле дома по улице Мира, 60/6. Все это засняли камеры видеонаблюдения, записи с которых попали в руки нашим коллегам из телеканала N1.

Судя по кадрам, таким способом жительница за что-то мстила обидчику. Очевидцы говорят, что в этот момент с балкона громко кричал мужчина - вероятно, хозяин авто, но точная причина такого поступка неизвестна. В результате в машине разбились и разлетелись на куски стекла.

Судя по комментариям, мужчина и женщина являются парой. Но есть версия, что югорчанке могло не понравиться то, что автовладелец припарковался на тротуаре.

Напомним, на прошлой неделе в Нефтеюганске мужчина изувечил авто бывшей родни. Дебошир стал бить руками и ногами по задней левой и правой фаре, вырвал дворники и поцарапал кузов транспортного средства. Материальный ущерб от преступных посягательств составил больше 30 тысяч рублей.