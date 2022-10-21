Жители Сургута осудили таксистов за нежелание работать

Фото: Евгения ГУСЕВА

Таксисты Сургута планируют в ближайшие дни организовать протестную акцию. Такие сообщения появились в тематических пабликах водителей в соцсетях. Частные перевозчики недовольны тарифами. Чтобы заявить о своих требованиях публично, они хотят собраться на одной из городских площадок в утренний час пик, когда в городе традиционно много заказов.

Однако жители Сургута — то есть рядовые пассажиры — оказались критично настроены к попыткам организовать акцию. Свое мнение многие высказали в комментариях к постам организаторов несогласованного мероприятия. Горожане подвергли сомнениям утверждения о том, что таксисты возят по городу «за 100 рублей» и по цене «проезда на автобусе».

— Никогда не видела цены в 100 рублей. Сколько ездила — всегда «минималка» 150 рублей была, — написала пользовательница под псевдонимом M C.

— Доехать чуть-чуть в зависимости от погоды стоит 250—300 рублей, — отписалась в той же ветке Ольга.

Пользователь Настя пошла дальше и опубликовала свежие скриншоты из приложения Яндекс Go. Последние две поездки жительнице Сургута обошлись в 452 и 495 рублей. Другие пользователи стали тут же забивать короткие поездки по паре километров в черте города и публиковать цены. У всех комментаторов цена поездки никак не укладывалась в заявленные таксистами «100 рублей».

При этом пользователи не жаловались на цены (средняя зарплата в ХМАО, по данным Росстата за июль 2022 года, около 104,5 тыс. рублей). Комментаторы не могут понять позицию водителей: люди хотят ездить на такси, спрос на услугу высокий, что подтверждается стоимостью поездок. Современные алгоритмы агрегаторов автоматически определяют цену поездки, исходя из многих факторов, одними из которых как раз являются число машин на линии и количество заказов в текущий момент.

— Если что-то не устраивает — меняй это. Просто лентяи, которые баранку привыкли крутить. Работы валом кругом! — прокомментировал заявления водителей пользователь Валентин.