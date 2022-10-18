В Югре победителем первой региональной премии «Отец года» стал отец-одиночка из Когалыма Артем Артеменко

Фото: https://vk.com/papahmao

Торжественное вручение первой региональной премии «Отец года» состоялось на минувших выходных в Югре, в рамках всероссийского празднования Дня отца 16 октября. Новый государственный праздник, который должен «укрепить институт семьи и повысить значимость отцовства», учредил президент РФ Владимир Путин в октябре 2021 года. То есть в этом году россияне поздравляли пап уже во второй раз. Инициативу о праздновании Дня отца выдвинула партия «Единая Россия», чтобы привлечь внимание югорчан к теме отцовства.

Как и президент России, инициативу поддержало Ханты-Мансийское региональное отделение партии «Единая Россия». Для того, чтобы поощрить примеры ответственного отцовства, они предложили провести окружную премию «Отец года», соучредителем которой стала Региональная общественная организация содействия развитию гражданского общества «ОТЕЧЕСТВО».

Почетное звание

Бороться за звание «Отец года» и получить денежный приз в 300 тысяч рублей мог любой мужчина, который живет в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра и воспитывает одного и более детей. Для того, чтобы стать номинантом, папам (или его близким – женам, детям, друзьям и коллегам) нужно было заполнить заявку на сайте отец-года.рф. Из пяти тысяч отцов-номинантов жители Югры с 1 по 15 октября голосовали за наиболее достойных. Тот, кто набрал наибольшее количество голосов (1434!), а это отец-одиночка Артем Артеменко из города Когалыма, и стал победителем. Всего же за участников проголосовали почти 200 тысяч югорчан.

- Спасибо всем, кто проголосовал за меня, не остался равнодушным, посчитал меня достойным этого звания! – поделился победитель во время прямой видеоконференции.

История Артема Артеменко тронула весь Когалым. Восемь лет назад у Кати и Артема родился сын Матвей, а спустя три года пара взяла малыша Костю из детского дома с диагнозом «заячья губа». А где двое, там и трое: в 2018-м супруги берут под опеку одинокую девочку-инвалида Сашу. Однако семейное счастье быстро разрушилось: два года назад Катя погибла в автокатастрофе, возвращаясь домой из командировки. Но судьба не сломила мужественного отца: всю свою жизнь Артем посвятил детям…

Артем Артеменко (Когалым) - победитель конкурса. Фото: скриншот с видео

Среди номинантов были и молодые, и многодетные отцы. К примеру, у одного из участников, Александра Никитина из Ханты-Мансийска 13 детей, а у Юрия Крючкова из поселка Талинка Октябрьского района – восемь.

С Днем отца! Фото: https://vk.com/papahmao

По словам председателя думы ХМАО-Югры, секретаря Ханты-Мансийского регионального отделения Партии Бориса Хохрякова, для детей похвала со стороны папы – это самая большая награда и самая большая мотивация. Вне зависимости от количества голосов, каждый участник первой региональной премии «Отец года» свою главную награду уже получил – счастливую семью, умных и добрых детей.

- Мужчина, отец – это фундамент семьи, тот, кто первым защитит ее, поддержит, протянет руку помощи. Сегодня многие мужчины, югорчане встали на защиту интересов России. Они прославляют имена родителей, воспитавших их патриотами, служат достойным примером для своих детей, - подчеркнул Борис Хохряков.

На втором месте расположился многодетный отец из Нягани Ринат Гарданов, который набрал 774 голоса. По словам папы троих детей, все, что он делает в жизни, он делает для своих детей. Третье место – у Даниила Долгушина из деревни Сайгатина Сургутского района, который чуть-чуть уступил Ринату, набрав 718 голосов. У Даниила аж семеро детей, четверо из которых свои, а трое – под опекой.

- Хотелось поделиться вниманием, любовью, поэтому мы приняли такое решение. Буду стараться быть примером для своих детей, окружающих, – отметил Даниил Долгушин.

«Однажды мой папа»

Параллельно с Премией на сайте отец-года.рф в Югре провели конкурс трогательных, забавных историй «Однажды мой папа», в котором поучаствовали более 4,2 тысяч человек. Интересно, что мероприятие прошло в уникальном формате – с применением виртуальных концертных залов. Золото конкурса получил житель Пойковского Нефтеюганского района Александр Клименко, набравший 1296 голосов. За первое место участник получил новенький ноутбук.

- В подобном конкурсе я участвую впервые. Я получил такие эмоции, которых не испытывал никогда: дух соперничества, напряжение – эти чувства стоят того. Выражаю благодарность всем, кто меня поддерживал, но особенно своей супруге, - выразил свои эмоции победитель.

Второе место – у Тимофея Ламанова из Нижневартовска, чей рассказ набрал 1 143 голоса, третье – у Дарьи Дидковской из Югорска, за которую проголосовало 564 человека. Участники, которые заняли в конкурсе рассказов со 2 по 10 места, получили умные колонки. А ещё пятерым участникам конкурса «Однажды мой папа» вручили абонементы на матчи хоккейного клуба «Югра».