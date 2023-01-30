Фото: Юлия Кучеренко

В Нягани рядом со школой нашли труп лисы с бешенством. Об этом стало известно из соцсетей, а после проверки информацию подтвердили в филиале БУ «Ветеринарный центр» в Нягани.

- Около территории МАОУ города Нягани СОШ № 14, был обнаружен труп лисы. 27 января 2023 года получены результаты лабораторных испытаний патологического материала от дикого животного (лиса) где выявлен вирус бешенства - сообщает филиал БУ «Ветеринарный центр» в Нягани.

Ветеринары Нягани и Октябрьского района уже начали подворный и поквартирный обход владельцев восприимчивых к этому заболеванию животных, чтобы выявить подозрительные случаи. Кроме того, питомцы без прививок будут вакцинированы.

Специалисты предупреждают, что бешенство считается очень опасным инфекционным заболеванием, которое характеризуется поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами. Передается через укусы и царапины. Исход болезни летальный, а источником заражения людей становятся собаки, кошки, лисицы, волки, енотовидные собаки и грызуны.

- В случае укуса, оцарапывания, ослюнения животным все пострадавшие должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью в Няганскую окружную больницу для проведения необходимых мероприятий - советуют специалисты ветеринарного центра.

Глава Нягани, Иван Ямашев сегодня провел аппаратное совещание со структурными подразделениями администрации города, на котором обсудили и вопрос, связанный с этим инцидентом.

Фото: страница главы Нягани в соцсети

- Спецслужбами проведены дополнительные исследования по обнаруженному в Нягани 16 января трупу лисы. Мертвое животное было найдено в районе центрального входа школы №14. Факт бешенства установлен. Выполнены противоэпидемиологические мероприятия: вакцинировано 153 головы домашних животных, в том числе 118 кошек и 35 собак. Контроль осуществляет ветеринарная служба - сообщил Иван Ямашев.

Ветеринарная служба ХМАО – Югры приняла решения ввести карантин, но при этом сообщила, что пострадавших, подвергнувшихся заражению жителей и домашних животных, нет.

- В целях недопущения заражения животных и ликвидации очага особо опасной болезни в Нягани на улице Раимкулова введены ограничительные мероприятия (карантин) - отмечает ведомство.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Югра» писала о том, что в начале января в одном из городов Югры заметили лису. Плутовка дежурила возле дороги прямо в центре города. На кадрах, которые засняли и выложили в Сеть очевидцы, видно, как рыжая красавица сидит в сугробе, поджидая людей, а когда видит притормаживающие машины, побегает и выпрашивает вкусняшки.