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Общество28 января 2023 16:56

Медсестра из травмцентра Сургута, где произошли самоубийства, пожаловалась Бастрыкину на затягивание уголовных дел

По предположению Олеси Губановой, это делается для того, чтобы виновные смогли избежать наказания
Вера Зенина
Вера Зенина
Женщина намерена идти до конца и наказать виновных

Женщина намерена идти до конца и наказать виновных

Вокруг Сургутской клинической больницы никак не утихает скандал. Вот уже целый год следователи разбираются в двух ЧП, произошедших в медучреждении. Одно из них, привлекшее внимание общественности к лечебному заведению, произошло в январе 2022 года. Тогда сразу две медсестры из травмцентра покончили с собой. По словам родственников медработниц, к такому исходу привели угрозы и оскорбления со стороны руководства больницы, в котором работали женщины. А второе ЧП связано с использованием просроченных операционных материалов.

На данный момент по каждому из случаев возбуждены уголовные дела и ведутся расследование. Разобраться в гибели медсестер взялся лично председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкину, он взял вопрос на личный контроль.

А сегодня, 28 января, глава ведомства поручил передать в центральный аппарат СК России второе уголовное дело - о просроченных материалах, возбужденное по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Причиной этого стало видеообращение, записанное в его адрес операционной медсестрой и коллегой погибших женщин Олесей Губановой. В нем сургутянка делится своим мнением относительно расследования: сотрудники специально затягивают следствие, чтобы виновные смогли избежать наказания за истечением сроков давности.

- Было возбуждено уголовное дело по факту использования медицинских изделий с истекшим сроком годности, следствием до сих пор не установлены подозреваемые, само расследование явно затягивается. Я предполагаю, что это делается для того, чтобы упустить истечение сроков для привлечения к ответственности. При этом дело по заявлению о нарушениях в госзакупках непонятно для чего соединили с делом о просрочке - проверка затягивается. Дело пытаются замять для того, чтобы виновные вышли сухими из воды, - говорит медсестра в своем видеообращении.

Кстати, по словам Олеси, когда дело о просрочке приняло нешуточный оборот, руководство больницы решило избавиться от так называемых улик.

- Просрочку вывозили днем и ночью, в подвале места не было пройти, стояли каталки с просроченными медикаментами, - говорит она.

Кроме того, изначально женщине отказали в возбуждении уголовного дела. Завели его лишь спустя восемь месяцев, когда все следы халатности исчезли без следа, в сентябре 2022 года.

- Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела. Оно было заведено спустя восемь месяц, когда все следы скрыли. Я молю бога оказаться напротив Александра Бастрыкина и рассказать ему всю правду и истину, - признается медсестра.

Однако югорские следователи не согласны с доводами женщины. По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по ХМАО-Югре Дениса Волощенко, никаких отказов в возбуждении дела не было, да и никто его специально не затягивает.

- Следственное управление не принимало решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Дело завели в сентябре 2022 года, после непосредственного обращения Олеси Губановой. В настоящее время ведется расследование, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, - сообщил представитель следкома.

Несмотря на возникшие сложности и разногласия с региональными следователями, сургутянка намерена идти до конца и добиться встречи с главой следственного комитета. Женщина очень рада, что ее услышали и называет это своей маленькой победой.

- Слава богу! Бастрыкин услышал меня. Я надеюсь, он расследует все как нужно. Спасибо большое! - отреагировала Олеся на новость о передаче дела в центральный аппарат СК.

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