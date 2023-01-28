Медсестра из травмцентра Сургута, где произошли самоубийства, пожаловалась Бастрыкину на затягивание уголовных дел

Женщина намерена идти до конца и наказать виновных

Вокруг Сургутской клинической больницы никак не утихает скандал. Вот уже целый год следователи разбираются в двух ЧП, произошедших в медучреждении. Одно из них, привлекшее внимание общественности к лечебному заведению, произошло в январе 2022 года. Тогда сразу две медсестры из травмцентра покончили с собой. По словам родственников медработниц, к такому исходу привели угрозы и оскорбления со стороны руководства больницы, в котором работали женщины. А второе ЧП связано с использованием просроченных операционных материалов.

На данный момент по каждому из случаев возбуждены уголовные дела и ведутся расследование. Разобраться в гибели медсестер взялся лично председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкину, он взял вопрос на личный контроль.

А сегодня, 28 января, глава ведомства поручил передать в центральный аппарат СК России второе уголовное дело - о просроченных материалах, возбужденное по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Причиной этого стало видеообращение, записанное в его адрес операционной медсестрой и коллегой погибших женщин Олесей Губановой. В нем сургутянка делится своим мнением относительно расследования: сотрудники специально затягивают следствие, чтобы виновные смогли избежать наказания за истечением сроков давности.

- Было возбуждено уголовное дело по факту использования медицинских изделий с истекшим сроком годности, следствием до сих пор не установлены подозреваемые, само расследование явно затягивается. Я предполагаю, что это делается для того, чтобы упустить истечение сроков для привлечения к ответственности. При этом дело по заявлению о нарушениях в госзакупках непонятно для чего соединили с делом о просрочке - проверка затягивается. Дело пытаются замять для того, чтобы виновные вышли сухими из воды, - говорит медсестра в своем видеообращении.

Кстати, по словам Олеси, когда дело о просрочке приняло нешуточный оборот, руководство больницы решило избавиться от так называемых улик.

- Просрочку вывозили днем и ночью, в подвале места не было пройти, стояли каталки с просроченными медикаментами, - говорит она.

Кроме того, изначально женщине отказали в возбуждении уголовного дела. Завели его лишь спустя восемь месяцев, когда все следы халатности исчезли без следа, в сентябре 2022 года.

- Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела. Оно было заведено спустя восемь месяц, когда все следы скрыли. Я молю бога оказаться напротив Александра Бастрыкина и рассказать ему всю правду и истину, - признается медсестра.

Однако югорские следователи не согласны с доводами женщины. По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по ХМАО-Югре Дениса Волощенко, никаких отказов в возбуждении дела не было, да и никто его специально не затягивает.

- Следственное управление не принимало решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Дело завели в сентябре 2022 года, после непосредственного обращения Олеси Губановой. В настоящее время ведется расследование, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, - сообщил представитель следкома.

Несмотря на возникшие сложности и разногласия с региональными следователями, сургутянка намерена идти до конца и добиться встречи с главой следственного комитета. Женщина очень рада, что ее услышали и называет это своей маленькой победой.

- Слава богу! Бастрыкин услышал меня. Я надеюсь, он расследует все как нужно. Спасибо большое! - отреагировала Олеся на новость о передаче дела в центральный аппарат СК.