«Жить по-своему»: Фотограф-путешественник поделился путевым дневником этнографической экспедиции к стойбищам коренных народов Севера

Фотограф-путешественник Александр Мазуров предлагает отправиться в виртуальную экскурсию по бескрайним просторам Крайнего Севера, познакомиться с бытом, традициями и обрядами кочевников-оленеводов. Александр побывал в этнографической экспедиции в Полярно-Уральском природном парке Ямала вместе с сотрудниками Музейного ресурсного центра Ноябрьска. Неделю он жил бок о бок с кочевниками: ночевал в чуме, изучал культуру, уклад и традиционные ремесла малочисленных народов Русского Севера.

Экспедиция прошла при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» в августе прошлого года. Фотографу удалось запечатлеть уникальные кадры. Он снял, как хозяева стойбища плетут арканы, как хозяйка чума готовит к зиме традиционную одежду - ягушки и малицы, как оленеводы проводят древние обряды и общаются с духами. И все это - на фоне бескрайней тундры, прекрасной и величественной.

Итогом экспедиции стал дневник путешественника, рассказывающий о природе и людях Крайнего Севера. На основе собранных Мазуровым фото- и видеоматериалов для Музейного ресурсного центра Ноябрьска была создана виртуальная экскурсия «Дыхание тундры». Посетив музей, горожане могут посмотреть ее в очках виртуальной реальности и окунуться в самобытную атмосферу Ямала. У жителей других регионов тоже есть возможность отправиться на онлайн-экскурсию по краю кочевников - с помощью цифрового проекта «Жить по-своему», опубликованного на специально созданном лендинге.

Дневник путешественника помогает познакомиться не только с бытом, но и с уникальной философией кочевых народов. За многие столетия их жизнь мало изменилась: как и несколько веков назад, оленеводы продолжают передвигаться с места на место в поисках корма для животных, а охота и рыболовство остаются важной частью их уклада. Проект помогает понять, что движет этими вечными путешественниками и почему они предпочитают дух свободы и странствий оседлости и комфорту.

«Это яркая история о жизни и наследии северных кочевников, которые сохраняют традиции и целыми семьями преодолевают огромные расстояния по вечной мерзлоте. Они не привыкли выражать свои чувства открыто, но влюбляются сильно, без страха», - рассказывает Александр Мазуров.

Как и их предки, современные кочевники верят, что им помогают духи Севера. Общаясь с ними через обряды, жители Ямала словно разговаривают с самой природой.

«Для того чтобы выжить в крае вечной мерзлоты, кочевникам важно построить близкие отношения с природой, сохранив обычаи предков. Коренные народы Севера уверены: тундра населена духами, к которым нужно относиться с уважением, - рассказывает фотограф-путешественник. - Духи в тундре - это хранители священных мест, проезжая мимо которых нужно оставить деньги: такова плата за то, что люди потревожили эту землю. В ответ духи проявляют благосклонность. Богатый улов - не удача, а дар, за который рыбак оставит часть своей добычи в благодарность».

Проект «Жить по-своему» был создан в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

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