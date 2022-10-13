«И так сойдет»: в поселке Солнечный ХМАО-Югры посреди новой дороги стоят две опоры ЛЭП

Фото: паблик «ЧП Сургут». Опоры ЛЭП в центре дороги.

Вот уже как несколько недель жители небольшого поселка Солнечный, расположенного в Сургутском районе ХМАО-Югры, пребывают в недоумении. Причина этого - две опоры ЛЭП, воткнутые по середине новенькой дороги, ведущей к строящемуся ЖК «Хвойный».

Необычное решение ремонтников один из жителей опубликовал в паблике «ЧП Сургут», сопроводив ироничной надписью: «Все нормально. И так сойдет».

Изначально увиденное показалось жителям до того нелепым и абсурдным, что они даже отказались в него поверить, предположив, что кто-то просто балуется в фотошопе.

Но сельчане, проживающие напротив стройки, подтвердили подлинность снимка и окончательно развеяли сомнения земляков.

- Живу напротив и вижу такую картину, - рассказала Вероника Абрамова.

- Увы, это реальность, - сообщила Елена Данилова.

Известно, что строительством нового микрорайона и подъездной дороги к нему занимается компания «СтройАктив». Ее представитель рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Югра», что в будущем столбы демонтируют и они не будут мешать проезду автомобилей.

Тоже самое сказал и глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

- На данный момент указанный въезд во двор не используется. Линия электроснабжения, часть которой представлена на фото, временная. Она питает дома третьей очереди ЖК «Хвойный», ввод которых запланирован на следующий год. Перед сдачей новостроек в эксплуатацию опоры освещения демонтируют, - объяснил управленец.

Несмотря на предоставленные объяснения жители все равно задаются вопросом: не проще ли было сначала избавится от препятствий, а уже затем укладывать дорогу?

Ранее «Комсомольская правды - Югра» рассказывала о том, что в югорском поселке Высокий вместо установки бордюров покрасили траву. Тогда местные жители заявили, что власти уже не раз удивляют общественность необычным оформлением улиц. Так, югорчане припомнили чиновникам нарисованные заборы вокруг объектов, которые требовалось скрыть от посторонних глаз.