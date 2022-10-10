«Надкусан – и точка»: в сургутском ресторане быстрого питания женщине продали обглоданный пирожок с вишневой начинкой

Фото: Черный список Сургут | Отзывы

Надкусанный пирожок с вишневой начинкой продали накануне жительнице Сургута в одном из ресторанов быстрого питания в ТЦ «Союз». Соответствующие фотографии покупательница выложила в паблике «Черный список | Сургут. Отзывы», добавив, что деньги «с неохотой вернули, но и желание к ним обращаться отбили.

- В пункте выдачи кладут ненадлежащего качества продукты. По мне – пирожок надкусан. Но даже если нет и это просто брак, то при упаковке сборщик видел, что он клал. И все равно положил, - возмущается покупательница Светлана Шушкова.

Черный список Сургут | Отзывы

К слову, в торговом центре уже были подобные прецеденты. Один из подписчиков предложил женщине обратиться с фотографиями на сайт организации.

- Я и сам не так давно писал им претензию, она ушла в головной офис Москвы, и там проводят расследование. Потом звонила директор точки в «Союзе» и разбиралась. Выслушала все и дико извинялась. Моя ситуация – без решения, и я это понимал (6 машин обслуживали 50 минут, а мне пришлось стоять всю очередь на такси и потом заплатить 1000+ рублей за поездку). Думаю, там могут разобраться с Вашей проблемой и предложат решение, - посоветовал Роман Иванов.

Пока в ресторане никак не прокомментировали скандал с надкусанным пирожком. «Комсомольская правда – Югра» ждет официальные комментарии со стороны сети фастфуда и ТЦ «Союз».

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, как на самом деле готовят в новой сети. Оказывается, что работники «Вкусно - и точка» ходят в туалет в плащах и с утра до ночи учат названия из переписанного меню.