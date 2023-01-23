Погода в Югре на неделю с 23 по 29 января 2023 года: местами возможен снег

Погода в Югре на неделю с 23 по 29 января 2023 года Фото: Юлия Кучеренко

В течении следующей недели в Ханты-Мансийском автономном округе столбик термометра поднимется до 0 градусов, минимальная температура воздуха будет -31, а средняя температура воздуха составит -15 градусов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с, с возможными порывами до 15 м/с.

В понедельник, 23 января, днем столбик термометра поднимется до -10, а в некоторых районах только до -18 градусов. Будет преимущественно пасмурно, возможен снег. В течении дня северо-западный ветер 7 м/с с порывами до 11 м/с. К вечеру снова сильно похолодает. Температура по ощущениям составит - 46 градусов.

Во вторник, 24 января, в большинстве муниципалитетов похолодает. Так, в Нижневартовске, Когалыме, Мегионе, Радужном и Лангепасе ожидается мороз -26...-31 градусов. В остальных территориях региона будет около - 15 градусов. В столице Югры днем потеплеет до -9.

В среду, 25 января, по всему региону ночью столбик термометра по не поднимется выше -8 градусов, а дневная температура составит -10...-13, будет преимущественно облачно, возможен снег. Небольшое потепление испортит ветер, порывы которого будут достигать 14 м/с.

В четверг, 26 января, ночью температура воздуха составит -10 градусов, а дневная температура будет около -12 градусов, а в Урае и Югорске потеплеет до -4...-5 градусов.

В пятницу, 27 января, югорчане смогут насладится довольно теплой погодой, потеплеет до 0...-2 градусов. Будет преимущественно облачно, возможен снег, но при этом будет западный ветер около 5 м/с с порывами до 11 м/с.

В субботу, 28 января, снова похолодает, ночью столбик термометра опустится до -17...-22 градусов, дневная температура составит -12...-18 градусов, будет облачно с прояснением, ветер будет западный слабый ветер 4 м/с с порывами до 9 м/с.

В воскресенье, 29 января, ночью температура воздуха составит около -22 градусов, а дневная температура составит -16 градусов. Немного теплее будет в Нягани, Урае и Югорске.