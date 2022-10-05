В Югре завершен первый этап мобилизации

Фото: Правительство Югры

Югра выполнила квоту по числу мобилизуемых первого этапа мобилизации в полном объеме. Об этом было сказано во время заседания призывной комиссии по мобилизации ХМАО – Югры, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова.

В состав призывной комиссии вошел прокурор округа Евгений Ботвинкин, он будет следить за соблюдением интересов и прав граждан во время частичной мобилизации.

Рабочая группа призывной комиссии будет заниматься поставкой необходимых вещей и снаряжения для «рюкзака мобилизованного». Первые поставки обещают быть до 15 октября. А после этого экипировка будет передаваться индивидуально каждому мобилизованному из Югры. Как обещает губернатор, мобилизуемые от округа будут обеспечены всем необходимым в полном объеме. Сейчас они проходят обучение в учебных центрах Омской области, Екатеринбурга и Свердловской области (Елань). Для них созданы оптимальные условия пребывания, в том числе выдается обмундирование.

Семьями мобилизованных оказывают помощь около 300 специалистов, прежде всего это психологи, соцработники и юристы. А в каждом муниципалитете Югры начали работу центры по поддержке семей мобилизуемых. За весь период мобилизации соцработники лично посетили уже 704 семьи, 1 422 семьи получили персональные звонки с запросом на поддержку и помощь.

Напомним, военный комиссар Югры Роман Вуколов ответил на основные вопросы, связанные с частичной мобилизацией.