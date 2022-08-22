Погода в Югре на неделю с 22 по 28 августа 2022 года: лето продолжается Фото: Юлия Кучеренко

В Югре на неделе с 22 по 28 августа 2022 года в Югре столбик термометра не поднимется выше +30 °C, минимальная температура составит +8 °C, а средняя температура воздуха будет около +19 °C. Скорость ветра достигнет 5 м/с, с возможными порывами до 10 м/с.

В понедельник, 22 августа, будет облачно. Максимальная температура воздуха достигнет +26 °C, ветер ожидается южный 3 м/с с порывами до 5 м/с. К вечеру похолодает до +19 °C.

Во вторник, 23 августа, ночью столбик термометра поднимется до +16 °C, а дневная температура составит +28 °C, небольшая облачность и ветер до 5 м/с принесет вечернюю прохладу до +21 °C.

В среду, 24 августа, ночью будет до +18 °C, а дневная температура составит +30 °C, будет малооблачно. Подует юго-западный ветер порывами до 5 м/с. К вечеру похолодает на 9 градусов.

В четверг, 25 августа, югорчан ждет теплая погода. Воздух прогреется до +29 °C, будет ясно. Ветер будет юго-западный до 5 м/с с порывами до 9 м/с. К вечеру похолодает до +19 °C.

В пятницу, 26 августа, придет прохлада. Дневная температура составит +16 °C, будет пасмурно и дождливо. Ветер подует северный с порывами до 8 м/с.

В субботу, 27 августа, потеплеет до +20 °C, будет облачно. Ветер западный с порывами до 3 м/с. К вечеру похолодает до +13 °C.

В воскресенье, 28 августа, ночью столбик термометра не поднимется выше +13 °C, а дневная температура составит +25 °C, небо затянут облака. Юго-западный ветер 4 м/с с порывами до 6 м/с.