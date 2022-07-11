Погода в Югре на неделю с 11 по 17 июля 2022 года: к выходным ожидается похолодание Фото: Юлия Кучеренко

В Югре на неделе с 11 по 17 июля 2022 года будет облачно с прояснениями, в некоторые дни ожидается пасмурная погода с дождем. В течении недели в Югре столбик термометра поднимется до +30 °C, минимальная температура буде +11 °C, а средняя температура воздуха составит +19 °C. Ветер около 6 м/с, с возможными порывами до 10 м/с. Ближе к выходным ожидается полхолодание.

В понедельник, 11 июля, днем температура воздуха прогреется до +30 °C. Ветер будет юго-восточный 3 м/с. К вечеру похолодает на 9 градусов. Температура по ощущениям составит +22 °C.

Во вторник, 12 июля, ночью столбик термометра не поднимется выше +17 °C, а дневная температура составит +26 °C, будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 4 м/с с порывами до 9 м/с. К вечеру похолодает до +19 °C.

В среду, 13 июля, придет небольшая прохлада после жарких дней - дневная температура составит +24 °C, будет преимущественно облачно и возможен небольшой дождь. Ветер усилится до 5 м/с с порывами до 10 м/с. К вечеру температура составит +19 °C.

В четверг, 14 июля, ночью столбик термометра не поднимется выше +15 °C, а дневная температура составит +24 °C, будет пасмурно. Будет восточный ветер 2 м/с. К вечеру похолодает на 7 градусов. Температура по ощущениям составит +17 °C.

В пятницу, 15 июля, ночью температура воздуха +14 °C, а дневная температура составит +20 °C, будет преимущественно облачно, возможен дождь. Ветер будет западный 3 м/с с порывами до 4 м/с.

В Субботу, 16 июля, будет +22 °C и пасмурно. Ветер около 6 м/с. К вечеру станет прохладнее: до +15 °C.

Воскресенье, 17 июля, ночью столбик термометра не поднимется выше +11 °C, а дневная температура составит +17 °C, будет облачно и небольшой дождь. Ветер будет южный 5 м/с с порывами до 8 м/с.